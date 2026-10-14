La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su confianza en que el nuevo embajador del Perú en Estados Unidos, Álvaro Vargas Llosa, contribuirá al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambos países.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria le deseó éxitos al escritor y periodista peruano en su nueva responsabilidad como representante diplomático del país en Washington.

“Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en los Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones”, escribió Fujimori este miércoles 14 de octubre.

Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en los Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 14, 2026

Gobierno oficializa nombramiento de Álvaro Vargas Llosa como embajador

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles 14 de octubre de 2026 el nombramiento de Álvaro Augusto Mario Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú ante los Estados Unidos de América.

La designación quedó establecida mediante la Resolución Suprema N.° 173-2026-RE, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La disposición establece que se le extenderán las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para ejercer la representación diplomática peruana.

¿Cuándo asumirá funciones el nuevo embajador en Estados Unidos?

La resolución suprema precisa que la fecha en la que Álvaro Vargas Llosa deberá asumir sus funciones será determinada posteriormente mediante una resolución ministerial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento oficial cuenta con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y dispone que los gastos correspondientes sean cubiertos con cargo al presupuesto de la Cancillería.

El nombramiento se produce luego de que, el pasado 11 de septiembre, la mandataria anunciara que Vargas Llosa había aceptado la propuesta para representar al Perú en Estados Unidos.