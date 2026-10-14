El estado de salud del Papa León XIV es motivo de preocupación a nivel mundial. El Vaticano informó ayer que el Santo Padre, de 71 años de edad, padece de cáncer de pulmón (adenocarcinoma de pulmón). La enfermedad fue confirmada tras examinarse un tejido del órgano en mención, cuyo “lóbulo inferior” le fue extirpado al Sumo Pontífice en aras de su mejoría.

Si bien la intervención médica fue catalogada como “exitosa”, su gira por América Latina, programada para realizarse entre el 6 y 17 de noviembre, podría verse comprometida. El itinerario incluye su arribo al Perú el 11 del mismo mes y una estancia de cinco días.

Jornada

Hace unos días, fue el propio Sumo Pontífice quien anunció públicamente, tres días atrás, que sería sometido a una operación médica “para extirpar un nódulo circunscrito al pulmón”. La noticia llegó al finalizar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro en el Vaticano. En aquel momento, se desconocía la fecha exacta de la intervención y un diagnóstico preciso.

La “cirugía torácica”, finalmente, se concretó ayer en el Hospital Gemelli (Roma, Italia). En la operación, “para asegurar una resección radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho” del papa.

Según detalló la Santa Sede, la intervención se realizó “mediante una técnica asistida por video” y duró noventa minutos. Sin embargo, el papa permaneció en el quirófano durante casi tres horas. La confirmación de la enfermedad llegaría horas después.

El tejido examinado durante la operación “confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, como se sospechaba en los exámenes preoperatorios”, informó Vatican New. El medio también reportó que la operación “tuvo éxito y que no hubo complicaciones”.

También se comunicó que el profesor Stefano Margaritora dirigió el equipo quirúrgico asistido por la profesora Elisa Meacci, y los médicos María Teresa Congedo y Leonardo Petracca Ciavarella. En tanto, el equipo de anestesia estuvo integrado por el profesor Massimo Antonelli y los médicos Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

En marcha

Entre tanto, aquí en Lima, el director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, detalló a este Diario que la comunidad católica recibió la noticia con “bastante esperanza debido a que, en primer lugar, el Santo Padre ha superado con éxito la intervención médica” programada.

“Esa es una buena noticia, si bien después ha venido acompañada de este cáncer que se le ha detectado, debemos de tomar este anuncio con bastante prudencia y serenidad”, sostuvo.

Luego, afirmó que lo siguiente es observar “el proceso de recuperación y cómo va a afrontar el Santo Padre los tratamientos que corresponden”. Sin embargo, aseveró que “todavía no es recomendable adelantarnos a posibles cambios en el itinerario” de viaje anunciado con antelación.

“Queda esperar los anuncios oficiales, las evaluaciones pertinentes, sobre todo, y esperar a que el Santo Padre regrese a tomar las actividades como sucesor de Pedro en el Palacio Apostólico”, agregó.

En esa línea, remarcó que “las actividades para la preparación de la visita del Santo Padre, la logística y el trabajo pastoral se continúa realizando con normalidad”.

“Nuestras reuniones y coordinaciones se vienen efectuando como todos los días y es importante decir que esto viene acompañado de momentos de oración para la salud del papa. El viaje apostólico, hasta el momento, se mantiene en pie y está confirmado por el Vaticano, inclusive el mismo papa en el balcón de San Pedro, el domingo (11 de noviembre), anunció frente a la hermandad del Señor de los Milagros de Roma, frente a la imagen del Cristo Moreno, que está preparando su visita pastoral al Perú”, puntualizó.

La autoridad eclesiástica pidió no dejarse llevar “por trascendidos, rumores y las especulaciones en redes sociales sobre cambios en el itinerario, o que el Santo Padre ya no vendría a Perú”.

“Hay que esperar la información oficial. En el eventual caso que se anuncie una posible postergación, hay que estar preparados para ello. Además, sabemos que en este momento lo que más importa, o la prioridad de toda la Iglesia universal, es la salud del papa. Es claro que la intención, el deseo y las ganas del papa de volver al Perú se mantienen firmes”, indicó.

Escenarios

Sobre el mal que aqueja a León XIV, la médico Diana Ferrer explicó a Correo que el este tipo de cáncer “es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo”.

“¿Qué síntomas puede dar? Cuando es una lesión muy pequeña, muchas veces no los produce. Si la lesión aumenta de tamaño puede producir tos o un pequeño dolor torácico. Si la enfermedad es más avanzada, puede provocar dificultad e insuficiencia respiratoria así como una tos más prolongada”, indicó.

La oncóloga, también jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital María Auxiliadora, sostuvo que “no existe una causa directa” de la enfermedad, pero “sí factores de riesgo”, entre ellos, fumar o exponerse a sustancias químicas como el arsénico.

“Dependiendo de los factores de riesgo que presente, podría recibir quimioterapia complementaria. Pero eso se evalúa después. Por otro lado, si hubo una ‘resección parcial’ del pulmón, no creo que haya demora en su recuperación. Sin embargo, cada paciente es diferente. El Papa tiene 71 años, eso puede hacer que la recuperación sea más prolongada”, acotó.

Además, sostuvo que “la recuperación quirúrgica, para poder hacer cualquier actividad, es de siete a diez días después de la cirugía”. Sin embargo, señaló que “una recuperación completa” tomaría un mes en promedio en un paciente sin mayores complicaciones.