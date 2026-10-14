Las facultades legislativas se debatirían este lunes en el Pleno de la Cámara de Senadores, así lo informó Carlos Mesía, senador de Fuerza Popular (FP) y presidente de la Comisión de Constitución.

Se tiene previsto que mañana el grupo de trabajo apruebe el texto que ya vio la Cámara de Diputados en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño (FEN).

DETALLES

El senador Carlos Mesía fue consultado por la prensa sobre el día en que debatirían las facultades en el Pleno del Senado.

“El lunes, el lunes. El lunes se debate lo que el día de mañana (jueves) aprobará la Comisión de Constitución o los cambios que hagan los señores miembros de la comisión”, afirmó.

En la misma línea, el fujimorista recordó que el grupo que lidera solo tiene siete días hábiles para emitir un dictamen.

Ya en la sesión, uno de los invitados fue Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, quien aclaró en más de una oportunidad, que el Senado puede extraer, mejorar o agregar iniciativas en el pedido de facultades. Sin embargo, aclaró que estas solo pueden estar relacionadas a lucha contra la inseguridad y FEN.

“Si hablamos de desnaturalización, eso no se puede hacer, va en contra de las atribuciones que la Constitución les ha asignado”, precisó.

DEBATE

En la sesión, Héctor Ventura de FP dijo que se pueden tratar los temas ya aprobados “sin desnaturalizar su esencia”.

Alfonso López Chau (Ahora Nación) dijo que no se puede “humillar” a la Cámara de Diputados con cambios.

Mientras que Iber Maraví (Juntos por el Perú) pidió “respetar” lo aprobado en la Cámara Baja.

Mientras que Mesía recordó que como presidente del grupo, “tiene la potestad de marcar la agenda”.