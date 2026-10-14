El partido Avanza País (AP) formalizó con un documento ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su solicitud para que se organice una segunda vuelta en la elección a la alcaldía de Lima Metropolitana, debido a que ninguna lista habría alcanzado el 30% de los votos válidos.

La agrupación pidió que la nueva votación se realice el próximo 29 de noviembre, entre las dos listas más votadas.

Argumentos

En su escrito, sostuvo que “la lista ganadora debe alcanzar no menos del 30% de los votos válidos para ser proclamada en primera elección” y que, de no cumplirse esta condición, corresponde convocar a una segunda elección.

Asimismo, pidió al JNE determinar el régimen electoral aplicable a Lima Metropolitana y cuestionó la candidatura de Rafael López-Aliaga, de Renovación Popular (RP).

Según argumentó, permitir su postulación y una eventual sucesión en la alcaldía podría suponer una “reelección encubierta”.

Sin embargo, el especialista electoral José Manuel Villalobos consideró que el pedido no prosperaría por carecer de sustento en el marco legal vigente. “Para esta elección, es un imposible jurídico”, afirmó a Correo.

“Es que no hay forma que sea aceptado. Iría contra el marco constitucional y legal. Lima es una municipalidad, puede tener funciones de gobierno regional, pero eso no la convierte en un gobierno regional”, remarcó.

Añadió que los comicios municipales se definen en una sola vuelta por mayoría simple.

Villalobos sostuvo que la propuesta podría evaluarse para futuros procesos, siempre que el Congreso apruebe las modificaciones legislativas correspondientes.

“Tiene argumentos como idea, como proyecto para el futuro. Plantea por qué debería haber una segunda vuelta; tendría que analizarse”, indicó.

Al cierre de edición, con el 93,25% de actas contabilizadas por la ONPE, Renovación obtenía 1 millón 453 mil 803 votos (27,73%), frente a los 1 millón 406 mil 344 de Avanza País (26,83%).