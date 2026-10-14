La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado debatirá y votará este jueves 15 de octubre el predictamen que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante 90 días, exclusivamente en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

La sesión está programada para las 11:00 a.m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, según la convocatoria suscrita por el presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía Ramírez, senador de Fuerza Popular.

El debate se centrará en la Proposición Legislativa N.º 00013-2026-2031-S, remitida por la Cámara de Diputados, que plantea autorizar al Gobierno a emitir decretos legislativos sobre las materias establecidas en la futura ley.

Sin embargo, el texto que evaluará el Senado incorpora propuestas adicionales a las aprobadas por Diputados, entre ellas medidas relacionadas con el control de armas, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios.

El documento, al que tuvo acceso El Comercio, reincorpora propuestas solicitadas inicialmente por el Gobierno, pero que fueron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. Entre ellas figura una modificación del Código Penal relacionada con la presunción de actuación racional en casos de legítima defensa.

Predictamen plantea cambios en la legítima defensa

Una de las propuestas incorporadas en el texto es la modificación del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, referido a la legítima defensa.

El predictamen plantea establecer que una persona que ejerza este derecho goce de la presunción de haber actuado racionalmente frente a una agresión.

El documento señala que esta modificación debe respetar la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público.

Esta disposición todavía no está vigente. Su eventual aplicación dependerá de que sea incluida en el texto final y se complete el procedimiento legislativo correspondiente.

Organizaciones criminales podrían ser calificadas como grupos hostiles

Otra de las modificaciones propuestas está relacionada con el Decreto Legislativo 1095, que establece las reglas para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

El texto busca precisar los criterios objetivos y concurrentes que permitirían calificar a una organización criminal como grupo hostil.

Para esa evaluación se considerarían aspectos como su estructura de organización y mando, la capacidad de enfrentar de manera prolongada al Estado mediante armas de fuego o explosivos y el control territorial.

También se contemplarían ataques contra la población, las autoridades o la infraestructura esencial.

Según la propuesta, la finalidad sería establecer condiciones para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la protección de la vida y la seguridad de la población.

La calificación de grupo hostil y las condiciones para la intervención militar siguen siendo materia de debate legislativo.

Crimen organizado: proponen un registro de bandas que utilizan métodos terroristas

El predictamen también propone modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, para establecer criterios que permitan identificar e inscribir en un registro a organizaciones criminales que utilicen sistemáticamente métodos de violencia propios del terrorismo.

Entre los actos considerados se encuentran los atentados con explosivos o armas de guerra contra personas, viviendas, unidades de transporte, servicios públicos o infraestructura esencial.

El texto precisa que esta medida no implica modificar la tipificación del delito de terrorismo.

Por tanto, la propuesta busca establecer una clasificación y un registro de determinadas organizaciones criminales, sin convertir automáticamente todos sus delitos en actos de terrorismo.

Senado evaluará fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional

El documento también reincorpora una propuesta para modificar la normativa de fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La finalidad anunciada es reforzar las capacidades del sistema encargado de producir y coordinar información de inteligencia relevante para la seguridad nacional.

Sin embargo, la información difundida sobre este punto no precisa las modificaciones concretas que se introducirían en la organización, atribuciones o procedimientos de ambas instituciones.

Estos alcances deberán conocerse a partir del texto definitivo que eventualmente apruebe el Congreso y de los decretos legislativos que pudiera emitir el Ejecutivo dentro de las facultades autorizadas.

Fenómeno El Niño: proponen simplificar trámites para proyectos de infraestructura

En materia del fenómeno El Niño, el predictamen plantea aprobar medidas de simplificación administrativa para facilitar la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios.

La propuesta comprende procedimientos relacionados con autorizaciones, permisos, informes y otros títulos habilitantes necesarios para ejecutar obras.

También incluye medidas destinadas a eliminar superposiciones administrativas, liberar interferencias, utilizar derechos de vía e intervenir en áreas rehabilitadas o zonas de uso público.

El documento establece que deberán identificarse expresamente los procedimientos sujetos a simplificación.

Además, precisa que no se exceptuarán las obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural que resulten aplicables.

De esta manera, el planteamiento busca agilizar determinados trámites administrativos sin eliminar las obligaciones mencionadas en el propio texto.

Cámara de Diputados aprobó facultades por 90 días

El pedido original del Poder Ejecutivo contemplaba 66 propuestas agrupadas en ocho materias y solicitaba autorización para legislar durante 120 días.

Sin embargo, la Cámara de Diputados redujo el alcance del proyecto a 20 puntos y estableció un plazo de 90 días calendario, limitado a seguridad ciudadana y prevención y atención del fenómeno El Niño.

El plazo comenzaría a contarse desde la entrada en vigor de la ley, siempre que esta complete su trámite legislativo.

La modificación generó cuestionamientos de representantes del Gobierno, quienes consideraron insuficiente el número de facultades autorizadas para atender los problemas de criminalidad y otras necesidades del país.

Durante una sesión anterior de la Comisión de Constitución del Senado, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, solicitó evaluar la reincorporación de medidas que habían quedado fuera del texto aprobado por los diputados.

¿Puede el Senado modificar lo aprobado por Diputados?

Uno de los principales puntos de discusión es el alcance de las modificaciones que puede realizar el Senado sobre un proyecto previamente aprobado por la Cámara de Diputados.

Durante la sesión del martes 13 de octubre, el constitucionalista Víctor García Toma sostuvo que el Senado puede retirar, rediseñar o incorporar propuestas al texto recibido.

No obstante, explicó que esas modificaciones deben mantenerse dentro de las materias autorizadas para el debate: seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

García Toma también señaló que, si el Poder Ejecutivo excediera los límites de las facultades finalmente otorgadas, existen mecanismos de control a través del Parlamento y de las instancias jurisdiccionales correspondientes.

La discusión generó interrogantes entre los integrantes de la comisión sobre las competencias de ambas cámaras y el alcance de la revisión legislativa.

¿Qué ocurrió en la sesión del martes 13 de octubre?

La Comisión de Constitución del Senado reanudó el martes 13 el debate sobre la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo.

La jornada incluyó la participación de Víctor García Toma y de representantes empresariales que expusieron sus opiniones sobre las medidas propuestas.

Durante la sesión, Carlos Mesía informó que el grupo de trabajo se encontraba en sesión permanente y que continuaría recibiendo aportes antes de someter el predictamen a votación.

Los representantes empresariales solicitaron que se evalúen medidas destinadas a reducir barreras burocráticas, atender problemas que afectan a las micro y pequeñas empresas y fortalecer la lucha contra la delincuencia.

También se registraron intervenciones de parlamentarios que cuestionaron las atribuciones del Senado para modificar el texto aprobado por Diputados.

La sesión fue suspendida después de la 1:00 p.m., con la previsión de continuar el debate y proceder a la votación el jueves 15 de octubre.

¿Cuándo debatirá el Pleno del Senado las facultades legislativas?

El presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, adelantó que el dictamen podría ser debatido por el Pleno del Senado el lunes 19 de octubre.

La fecha está sujeta a que el grupo de trabajo concluya su evaluación y apruebe el texto correspondiente.

En caso de obtener los votos necesarios en comisión, la propuesta será elevada al Pleno para que los senadores definan su posición respecto de la delegación de facultades.

Por tanto, la votación prevista para este jueves 15 de octubre corresponde a una etapa del procedimiento legislativo y no implica, por sí sola, que el Ejecutivo ya esté autorizado para legislar mediante decretos legislativos.

¿Dónde ver la sesión del Senado del jueves 15 de octubre?

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado realizará su sesión a las 11:00 a.m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

De acuerdo con la convocatoria del Congreso, el debate y la votación serán transmitidos a través de Congreso TV y las plataformas digitales oficiales del Parlamento.

La transmisión permitirá seguir las intervenciones de los senadores, las eventuales modificaciones al texto y el resultado de la votación.