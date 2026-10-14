La mandataria pidió a los peruanos acompañar al pontífice con sus plegarias y recordó el vínculo espiritual que mantiene con el país.
La mandataria pidió a los peruanos acompañar al pontífice con sus plegarias y recordó el vínculo espiritual que mantiene con el país.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió a la población peruana unirse en oración por la recuperación del papa León XIV, luego de conocerse información sobre su estado de salud.

“Los peruanos recibimos con profunda tristeza la noticia sobre la salud de nuestro querido papa León XIV. Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado”, escribió Fujimori en su cuenta de X.

En su pronunciamiento, también invocó a los ciudadanos a mantener la fe y dirigió una petición al Señor de los Milagros para que acompañe al pontífice durante este momento.

“Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento”, expresó.

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