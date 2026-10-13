El último martes llegó a Cusco la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien sobrevoló las áreas en emergencia por los incendios forestales que azotan la región.

Tras su arribo al aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco, la mandataria abordó un helicóptero MI17 de la FAP para dirigirse hacia la zona de Calca, donde un fuerte incendio forestal no puede ser sofocado desde hace cinco días, además afectó también restos arqueológicos incas.

“Hemos sobrevolado la zona de Calca, donde hay dos incendios que ya se pudieron controlar, hay todavía zonas donde los bomberos forestales, en trabajo conjunto con la población organizada, siguen trabajando. Ahora vamos a tener una reunión de trabajo”, citó.

Según Miguel Oscco, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COE Cusco, Keiko Fujimori dispuso que las aeronaves que llegaron a Cusco para el combate aéreo de los incendios forestales, se quedarán una semana más en la región, a disposición de las maniobras que soliciten los Bomberos.

Según el último reporte de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del Gobierno Regional Cusco, para la tarde del último lunes había siete incendios forestales a la vez, de los cuales tres se hallan controlados y cuatro activos.

También se da cuenta que a la fecha ya se suscitaron 331 incendios forestales en Cusco, que arrasaron con 11 mil hectáreas de cultivo y terrenos pastoreables.

Al cierre de esta edición, las autoridades de Cusco confirmaron el deceso de la sexta persona en Cusco a consecuencia de los incendios forestales. Se trata de un varón de 65 años que tenía quemaduras en el 90 % de su cuerpo a consecuencia de un siniestro en Santo Tomás - Chumbivilcas.