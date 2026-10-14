La visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre, podría requerir una nueva evaluación tras la cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La oncóloga Daisy Tarazona, especialista del Ministerio de Salud (Minsa), consideró que es necesario priorizar la recuperación del pontífice antes de definir sus próximos compromisos.

En declaraciones a Canal N, la especialista explicó que todavía no se puede determinar si el papa necesitará quimioterapia, radioterapia u otras terapias. Para establecerlo, el equipo médico debe revisar los resultados definitivos de patología y evaluar si existen células malignas en los ganglios u otros indicios de que la enfermedad se haya extendido.

Tarazona advirtió que un viaje largo y una agenda exigente podrían representar un desafío durante la recuperación de una cirugía pulmonar.

“Si fuera mi familiar, yo no le recomendaría hacer un viaje tan largo con una actividad y una agenda tan intensa siendo recién operado de una lobectomía inferior”, afirmó al referirse a la posibilidad de que el pontífice viaje al Perú.

La especialista sostuvo que cualquier decisión debe depender de la evolución clínica y de las recomendaciones de los médicos tratantes. Si el tumor estaba localizado y no se detecta un compromiso adicional, el papa podría continuar con controles periódicos; de lo contrario, el tratamiento que requiera también influiría en la planificación de sus actividades.