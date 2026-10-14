El escritor y periodista peruano Álvaro Vargas Llosa, recientemente nombrado embajador del Perú en Estados Unidos, expresó su agradecimiento a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y aseguró que asumirá su nueva responsabilidad diplomática con entrega, responsabilidad y honor.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Vargas Llosa se pronunció este miércoles 14 de octubre, luego de que el Gobierno formalizara su designación como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú ante Estados Unidos.

“Mi profundo agradecimiento a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, por mi nombramiento oficial como embajador del Perú en Estados Unidos, cargo que han ocupado algunos de los compatriotas más admirables. Asumo el compromiso de servir al país con entrega, sindéresis y honor”, escribió.

Mi profundo agradecimiento a la Presidenta de la República @KeikoFujimori por mi nombramiento oficial como Embajador del Perú en EE.UU., cargo que han ocupado algunos de los compatriotas más admirables. Asumo el compromiso de servir al país con entrega, sindéresis y honor.🇵🇪 — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) October 14, 2026

Gobierno oficializa nombramiento de Álvaro Vargas Llosa en Estados Unidos

La designación de Álvaro Augusto Mario Vargas Llosa quedó oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 173-2026-RE, publicada este 14 de octubre en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma dispone que se le extiendan las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para desempeñar sus funciones como representante diplomático peruano en Washington D. C.

Keiko Fujimori confía en que fortalecerá las relaciones entre Perú y Estados Unidos

Tras la oficialización del nombramiento, la presidenta Keiko Fujimori expresó su confianza en que la trayectoria y experiencia de Álvaro Vargas Llosa contribuirán a fortalecer los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Mediante una publicación en X, la mandataria le deseó éxitos en su nueva responsabilidad y destacó su compromiso con el Perú.

La jefa de Estado manifestó su expectativa de que el nuevo embajador contribuya al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre el Perú y Estados Unidos.

Designación de Álvaro Vargas Llosa fue anunciada en septiembre

El pasado 11 de septiembre, Keiko Fujimori anunció públicamente que Álvaro Vargas Llosa había aceptado la propuesta para representar al Estado peruano ante el Gobierno estadounidense.

En aquella oportunidad, el escritor agradeció la confianza depositada en él y manifestó su disposición a poner su experiencia y conocimientos al servicio de la misión diplomática.

Álvaro Vargas Llosa es hijo del escritor peruano Mario Vargas Llosa, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010. Su nombramiento como embajador se concretó oficialmente poco más de un mes después del anuncio presidencial.