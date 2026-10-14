La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció este miércoles 14 de octubre que el Gobierno revisará los textos escolares para retirar contenidos que considera ideológicos y aseguró que las próximas ediciones de los materiales educativos se publicarán “sin ningún tipo de ideología”.

Durante la presentación del Plan de Distribución de Materiales Educativos para el Año Escolar 2027, realizada en el distrito limeño de Breña, la mandataria afirmó que la revisión de los contenidos ya se encuentra en marcha y vinculó esta medida con los cambios que promueve su gestión en el sector Educación.

Fujimori también defendió los nuevos lineamientos de disciplina escolar, que incluyen disposiciones sobre la presentación personal de los estudiantes, y sostuvo que la decisión de implementarlos es irreversible.

Keiko Fujimori: “No solamente habrá recorte de pelo”

La jefa de Estado se refirió al debate generado por las nuevas normas de disciplina, especialmente aquellas relacionadas con el corte de cabello y la presentación de los estudiantes en los colegios.

“Pero también quiero decirles que esta decisión es irreversible. Y así como hemos anunciado que los alumnos tienen que venir pulcramente, no solamente habrá recorte de pelo, sino también el recorte de la ideología en los textos escolares”, expresó.

La mandataria sostuvo que los cuestionamientos se han concentrado en las reglas de apariencia personal, aunque, según explicó, su propuesta educativa comprende otras disposiciones destinadas a reforzar el orden y la convivencia en las instituciones educativas.

Asimismo, reiteró que los próximos textos escolares serán publicados sin contenidos que el Ejecutivo califique como ideológicos. Sin embargo, durante su pronunciamiento no detalló qué temas específicos serán modificados o retirados de los materiales educativos.

Reglamento de disciplina escolar estará sujeto a consulta pública

Fujimori recordó que el Gobierno dispuso la prepublicación de los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar con el propósito de recoger aportes y observaciones de la comunidad educativa.

Según indicó durante su intervención, el proceso contempla un periodo de 30 días para recibir opiniones y propuestas antes de la aprobación de las disposiciones definitivas.

Los lineamientos presentados por el Ejecutivo incluyen medidas relacionadas con la higiene, la presentación personal, las calificaciones de conducta y las sanciones ante faltas graves, así como mecanismos para enfrentar la violencia y el acoso escolar.

La propuesta ha generado cuestionamientos de algunos sectores sobre las restricciones de apariencia personal y su aplicación en los colegios. Pese a ello, la presidenta reafirmó su intención de continuar con los cambios anunciados.

Gobierno anuncia entrega de 1,2 millones de kits escolares para 2027

Durante la actividad oficial, la presidenta también destacó que el Ejecutivo inició anticipadamente la planificación y distribución de materiales educativos destinados al año escolar 2027.

Fujimori saludó el anuncio de la entrega de 1,2 millones de kits escolares, cuya elaboración contará con la participación del Ministerio de la Producción y de las micro y pequeñas empresas (mypes).

De acuerdo con lo informado, estos kits incluirán artículos como buzos, calzado y mochilas, con el objetivo de proporcionar implementos a los estudiantes y generar oportunidades productivas para las pequeñas empresas.

La mandataria resaltó la coordinación entre el Ministerio de Educación y otras entidades estatales para asegurar que los materiales lleguen a las distintas regiones antes del inicio de las clases.

Distribución anticipada de materiales busca prevenir efectos de El Niño

La presidenta explicó que la entrega anticipada de recursos educativos también forma parte de las medidas preventivas frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño en el país.

En ese sentido, destacó que el Ministerio de Educación contempla ajustes en el calendario escolar para las zonas consideradas de mayor riesgo, con la finalidad de evitar interrupciones prolongadas de clases ante eventuales emergencias.

Fujimori sostuvo que la educación constituye uno de los ejes de su Gobierno y aseguró que continuará impulsando medidas destinadas a mejorar las condiciones de aprendizaje de los escolares peruanos.