La dirigencia del Partido Aprista Peruano (APRA) ofreció una conferencia de prensa en su sede principal, ubicada en el distrito de Breña, para fijar su posición sobre los recientes comicios. En ese contexto, sus representantes se deslindaron del pedido presentado ante el Jurado Electoral Especial para anular las elecciones municipales en Lima, una solicitud relacionada con la candidatura de Rafael López Aliaga.

Belén García Mendoza, secretaria general institucional del partido, aclaró que ninguno de los dirigentes autorizó la presentación de dicha solicitud.

“Nosotros nos estamos deslindando como dirigencia (...). He conversado con el compañero Mauricio Mulder y tampoco ha autorizado que se tome el nombre del partido para poder interponer algún recurso de nulidad”, indicó.

En ese sentido, señaló directamente a la persona que presentó el documento ante las autoridades electorales como responsable de dicha iniciativa.

“Es la señora Estefanía Huamán quien a nombre propio y particular, utilizando el nombre de personera adjunta, está presentando este documento”, enfatizó.

Según la dirigencia, Estefanía Huamán ya no contaba con las facultades otorgadas por el partido, pues su revocatoria como personera fue acordada el pasado 19 de mayo. La vocera precisó que el procedimiento está pendiente de resolución y que actualmente “se encuentra a puertas de poder resolverse ante el Registro de Organizaciones Políticas”.

Ante esta situación, exhortó al organismo electoral a emitir un pronunciamiento cuanto antes, al considerar que la demora en resolver el caso ha generado confusión y dificultades “contra la voluntad del verdadero pueblo aprista”.

En la mesa directiva también participaron otros representantes de la agrupación, entre ellos Carla García y el expresidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo. Este último cuestionó duramente el pedido de nulidad y calificó de “ridículo” que se haya presentado dicho recurso, al señalar que la candidatura del partido “obtuvo solo el 0.5 del resultado total hasta el momento”, de acuerdo con el conteo de la ONPE.