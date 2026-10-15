El nivel de ausentismo en las Elecciones Municipales y Regionales 2026 incrementó en la región La Libertad a comparación de los comicios en donde se eligieron a las autoridades locales y departamentales que están próximas a dejar sus cargos el 31 de diciembre.

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De acuerdo con reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 26.020% de votantes habilitados para los comicios del pasado 4 de octubre no acudió a las urnas, superando en casi 2% las cifras reportadas en las elecciones del 2022.

No cumplieron

Para los comicios de inicios de este mes estaban aptos para votar 1 millón 565 mil 920 residentes de La Libertad. Sin embargo, solo acudieron a su local de sufragio 1 millón 121 mil 964 personas, lo que representa el 71.649% de electores.

Los ausentes, en tanto, fueron 407 mil 454, lo que equivale al 26.020% de participación ciudadana. En este punto vale precisar que la ONPE aún no clasifica al 2.331% (36 mil 502 personas) “como asistentes o ausentes” debido a que todavía no termina el conteo de actas (111 fueron enviadas a los Jurados Electorales Especiales porque presentan algún tipo de observación).

Lo que sí va quedando claro es que este año hubo más residentes de La Libertad que no acudieron a las ánforas, a comparación de 2022, que se tuvo 75.602% de votantes y 24.398% de ausentismo.

Así se movieron

Según la página web de la ONPE, las provincias de Gran Chimú y Pataz tienen el menor porcentaje de personas que acudieron a las urnas: 58.217% y 58.678%, respectivamente.

Después vienen: Bolívar (60.322%), Sánchez Carrión (66.515%), Otuzco (69.586%), Santiago de Chuco (69.680%), Julcán (70.431%), Trujillo (72.970%), Virú (73.210%), Chepén (73.691%), Pacasmayo (74.732%) y Ascope (76.810%).