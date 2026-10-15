El cantante de la orquesta de cumbia Los Villacorta, Iván Villacorta, fue intervenido por las autoridades luego de verse involucrado en un accidente de tránsito que dejó a un hombre herido, a cuatro cuadras del ingreso al centro histórico de Trujillo, informó Seguridad Ciudadana.

Según RPP, los serenos señalaron que el accidente ocurrió cuando el vehículo conducido por el intérprete chocó contra una motocicleta en el cruce de la avenida El Ejército con el jirón Mantaro, en la urbanización El Molino.

De acuerdo con los testigos, Iván Villacorta balbuceaba y presentaba aparentes signos de ebriedad. En tanto, el hombre herido, cuya identidad aún no ha sido identificada, fue evacuado de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo.

El cantante de cumbia, de 47 años, tiene licencia de conducir vigente y no registra antecedentes por accidentes de tránsito, aunque sí aparece en partes policiales. En 2025, fue denunciado por difundir un video íntimo en redes sociales.

Por el momento, el cantante fue trasladado a una comisaría cercana para las diligencias correspondientes. Además, se le practicará un dosaje etílico para determinar si había consumido alcohol.