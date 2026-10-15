La televisión colombiana perdió a uno de sus rostros reconocidos con la muerte de Germán Quintero, actor que participó en producciones emblemáticas de la ficción de ese país.

La noticia se conoció este jueves 15 de octubre y fue difundida por medios colombianos a partir de información de personas cercanas a su familia.

Una de sus familiares, su sobrina Alejandra Quintero Sinisterra, compartió fotografías del artista en redes sociales acompañadas de frases que resaltan su talento en la actuación.

“Inmortal, único e intransferible. 1956-2026″. Según fuentes cercanas a la familia citadas por El Tiempo, el actor falleció tras presentar complicaciones de salud. No se han divulgado detalles específicos sobre la causa de su muerte.

Entre sus personajes más recordados figura don Martín Acevedo, abuelo de las hermanas Elizondo en la segunda temporada de Pasión de gavilanes. También interpretó al periodista Guillermo Cano Isaza en Escobar, el patrón del mal, serie inspirada en la historia de Pablo Escobar y la violencia vinculada al narcotráfico en Colombia.