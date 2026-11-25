Una delegación de 17 estudiantes de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, bajo la dirección del Mag. Víctor Uchuya Mendoza, viajó a la ciudad de Lima para participar en tres finales nacionales de CONAMAT, PROLOGMATICA y la Olimpiada de Matemática Binaria 2026 obteniendo para la región Ica 5 medallas de oro, 1 de plata y 3 medallas de bronce.

Concursos de Matemática

La delegación estuvo conformada por los siguientes estudiantes: Chacaliaza Casas Juan Bryan, Davila Davila Legua Aldo Miguel, Dhiguel Herrera García, Espillco Coronel Dylan Yasir, Garcia Salas Giordano Alexander, Luna Arteaga Luis Adriano, Hernández Aybar Léitto Aaron, Miguel Angel Miranda Sanchez, Eder William Morales Chacaliaza, Ronald Renato Soto Choque, Piero Didier Mendoza Ramos, Thiago Kamilo Morales Flores, Gutiérrez Mendoza Eddy Fabian, Taquiri Taquiri Aron Ludwing, Carbajal Cauti Benjhamin Baruk, Alvarado Huamani Cristian Hugo y Vásquez Sulca André Raúl.

En CONAMAT obtuvieron 3 medallas de oro y un cuarto puesto, siendo campeones a nivel nacional como colegio estatal. En PROLOGMÁTICA conquistaron 2 preseas de oro, 2 de plata, 2 bronces y 3 diplomas de honor. También obtuvieron el gallardete de campeones nacionales y en la Olimpiada de Matemática Binaria (OMB) 2026 lograron traer 5 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce.

Asimismo, los estudiantes Chacaliaza Casas Juan Bryan y Dylan Yasir Espillco Coronel clasificaron al examen internacional de México y este fin de semana dos estudiantes de quinto de secundaria viajarán a Puno para el concurso de colegios centenarios. Los viáticos para los cinco días que estuvieron en Lima fueron proporcionados por los docentes de Matemática mediante una rifa solidaria.

Cabe resaltar que estos destacados estudiantes estuvieron preparándose junto a sus docentes del área de Matemática que en todo momento les brindan su apoyo incondicional y fueron reconocidos durante una formación en el patio de la institución educativa, estando presentes el director del colegio Víctor Enrique Uchuya Mendoza, los subdirectores de Ciencias, Donayre Anicama Jorge Luis, Carmela Melva Carrasco Reynaldo; director de la DRE Ica, José Luis Huamán Orosco; y el especialista Niels Werner Aguirre Carbajo.

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