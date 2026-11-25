El antes célebre e idolatrado Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público acaba de sumar un papelón más, un ridículo más, luego que el Poder Judicial mandara al archivo, es decir, al tacho de la basura, toda la investigación de casi ocho años por el presunto delito de colusión agravada contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el caso Gasoducto del Sur, ante la debilidad de las evidencias trabajadas por estos fiscales que tendrían que ser enviados a sus casas hoy mismo.

Precisamente, en unos días se cumplirán diez años del inicio del escándalo Lava Jato, que empezó con la confesión de ejecutivos de empresas brasileñas ante la justicia de Estados Unidos. Admitieron haber pagado a autoridades, políticos y todo aquel que pudo tener poder de decisión en la entrega de megaobras de infraestructura en diversos países de la región. Tiempo después en el Perú se formó un equipo de fiscales a cargo de este caso, con Rafael Vela Barba al frente.

Bueno, este señor y sus subordinados han sido un tremendo fiasco para el país, sean José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Geovana Mori y otros. Incluso un fiscal que integró este equipo cayó en un baño cobrando una coima. Otro caso patético y lamentable es el de primero de los mencionados, quien de ser casi un “héroe nacional” por muchos, ha terminado no solo como un pintoresco e histriónico activista de izquierda radical, sino también como abogado de un vil golpista como Pedro Castillo.

El mismo fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha tenido duras expresiones contra este equipo de fiscales, al que señala de haber actuado en favor de la megacorrupta Odebrecht. Y tendría razón, pues cómo explicar que esa compañía y sus ejecutivos hayan puesto a buen recaudo su patrimonio en un país donde delinquieron todo lo que les dio la gana. No olvidemos que al final, estos impresentables se negaron a declarar ante la justicia y no les pasó nada. La hicieron linda gracias a Vela, Pérez y compañía.

Situaciones como estas, no hacen más que desprestigiar aún más al Ministerio Público que, como he indicado hace tiempo, debería ser reformado de principio a fin, pues en esa entidad no solo habitan los Velas y Pérez, sino también fiscales supremos muy cuestionados y, cómo no, esos magistrados de todas las instancias que son un peligro para la lucha contra la criminalidad por la facilidad con que sueltan a delincuentes capturados con mucho esfuerzo por la Policía Nacional.