Los estudiantes Junior Jesús Andrés Huarcaya y Jhannpool Julio Alvarado Estrada del 5° de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, bajo la dirección del Mag. Víctor Uchuya Mendoza, viajaron a los EE. UU. por cinco días y participaron junto a 21 países en el Mundial de Matemática Copernicus 2025, organizado por la Universidad de Columbia, quedando en primer lugar en su categoría.

Pasacalle con los campeones

Los estudiantes ganadores de las medallas de oro, junto al director, la plana docente, estudiantes, banda de música y madres de familia de los concursantes realizaron un pasacalle por los alrededores para dar a conocer este gran logro educativo que enorgullece a toda la región Ica.

El director Mag. Víctor Uchuya Mendoza felicitó a los estudiantes por los logros alcanzados y dijo que siempre están trayendo triunfos para la emblemática Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica.

Cabe resaltar que las madres de los menores se sintieron muy contentas y orgullosas de sus hijos y los acompañaron en el pasacalle. Comentaron que tuvieron que hacer actividades desde el año pasado para conseguir los fondos para la estadía, viaje y visa al extranjero.

