El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, afirmó que el Ejecutivo recurrirá a leyes ordinarias para impulsar las medidas que no sean incluidas en la delegación de facultades legislativas solicitada al Congreso.

El titular de Produce explicó que el Consejo de Ministros presentó 66 propuestas para acelerar acciones en distintos sectores, de las cuales 15 corresponden a su cartera . Estas iniciativas están relacionadas con la simplificación de trámites, el financiamiento, la innovación, la formalización y el fortalecimiento de la actividad pesquera.

Juan Requejo aseguró a la prensa que el Gobierno continuará trabajando, independientemente de la decisión del Parlamento. Como ejemplo, mencionó que el sector Pesca ha emitido cerca de 35 medidas individuales. Asimismo, sostuvo que las propuestas buscan atender las necesidades de la población y promover el desarrollo productivo.

“El Ejecutivo no está paralizado en base a una delegación de facultades”, incidió.

Bonito y otras especies

Ante los cambios en el mar peruano asociados al fenómeno El Niño, el ministro señaló que la anchoveta no se encuentra disponible actualmente, mientras que el calamar permanece disperso y el bonito registra menores volúmenes que durante la primera parte del año.

También destacó la disponibilidad de especies como la cachema, la lisa y el tiburón, cuya presencia en los mercados puede ampliar las alternativas de consumo y contribuir a reducir los precios del pescado. Según indicó, promover el acceso a estos alimentos forma parte de los esfuerzos del Gobierno para combatir la anemia.

De otro lado, respecto a las denuncias sobre el presunto ingreso de embarcaciones extranjeras para realizar actividades pesqueras en aguas peruanas, Requejo informó que el país cuenta con un sistema de monitoreo satelital que articula información de aproximadamente 19 sistemas con la Marina de Guerra del Perú y plataformas internacionales.

El ministro precisó que los movimientos inusuales son comunicados a las autoridades competentes para su evaluación. Sin embargo, aseguró que, hasta el momento, Produce no ha identificado casos de pesca ilegal mediante esos controles.

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