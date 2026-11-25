Una denuncia hecha por el candidato al Gobierno Regional de Arequipa, Jenry Huisa, puso en jaque a la actual gestión sobre la administración del Campo Ferial Cerro Juli, que hasta hace una semana mantenía la intención de realizar una convocatoria pública para ceder el predio en usufructo.

El equipo técnico de Huisa informó sobre la existencia de un oficio remitido por la Oficina Regional de Administración (ORA), en el cual se propuso la conformación de un comité para la convocatoria pública del usufructo oneroso de Cerro Juli.

Como se recuerda, desde que el Gobierno Regional de Arequipa solicitó la transferencia de la administración de Cerro Juli al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se mencionó la intención de transferir su manejo al Fondo de Desarrollo Regional (FDR), una entidad conformada por representantes del sector agrícola de la región, así como del gobierno regional y del gremio empresarial.

DESISTIERON DE LA PROPUESTA

Respecto a estas denuncias, el jefe de la Oficina de Administración, Marvin Condori Almirón, calificó de falsas las acusaciones; sin embargo, aceptó que la propuesta salió de su oficina hace solo una semana. “El tema de procedimientos es un procedimiento muy tedioso, muy largo y en cuanto a tiempos no se cumple”, manifestó como argumento para desistir de este proceso a poco menos de dos meses de concluir la gestión.

El funcionario dejó en claro que la administración del predio quedará en manos de la Región y que será la próxima gestión la que decida el rumbo del manejo de Cerro Juli.

Respecto a la intención que existía de otorgar el manejo al Fondo de Desarrollo Regional, Condori señaló que era una propuesta que se analizó, pero no solamente pensando en esa entidad. “También había alternativas de ver la posibilidad de una empresa privada que dé también beneficios al GORE”, manifestó.

El jefe de la Oficina de Administración acotó que el compromiso era que, en el plazo de un año, se hiciera el análisis de la parte económica de Cerro Juli para tomar una decisión sobre su manejo.

UTILIDADES EN UN AÑO

De momento, el alquiler del Campo Ferial se da en el marco del TUSNE (Texto Único de Servicios No Exclusivos) aprobado el año pasado, razón por la cual, según Condori, se consiguieron ingresos de un millón 90 mil soles desde septiembre del año pasado por el alquiler de los espacios, incluido el Jardín de la Cerveza.

Por el lado de los gastos, el funcionario afirmó que mensualmente se destinan 120 mil soles entre el pago de los servicios de agua y electricidad, además del personal de vigilancia, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, entre otros. Bajo este contexto, Condori estima que las utilidades para la Región superan los 200 mil soles.

Respecto al convenio firmado con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) para la realización de las próximas ediciones de Perumin en Cerro Juli, Condori precisó que él no ve esos aspectos, sino la Gerencia General Regional.