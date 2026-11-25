Un voraz incendio destruyó una vivienda que funcionaba como depósito de materiales reciclables, situada en la intersección de la avenida María Parado de Bellido y el pasaje Mercedes Cabello, en el distrito de El Agustino.

La emergencia movilizó a cinco unidades del Cuerpo de Bomberos y fue reportada aproximadamente a las 7:30 p.m. del martes 24 de noviembre, de acuerdo con el registro publicado en el portal de la institución.

El brigadier CBP Sergio Yi Choy, de la XXVIII Comandancia Departamental Lima Este, explicó a RPP que las llamas comenzaron en el primer nivel del inmueble y se extendieron en poco tiempo hasta el segundo piso, donde guardaban los materiales reciclables.

“Hemos tenido una vivienda de dos niveles, el primer piso totalmente comprometido. (El fuego) ha pasado al segundo (piso), en donde hay bastante material combustible. Al momento, ya el incendio está controlado, estamos apagando un último foco”, expresó.

“Hemos tenido cinco unidades de bomberos y alrededor de 20 personas atendiendo esta emergencia. La emergencia ha comenzado en el primer nivel, y de ahí ha pasado al segundo nivel”, añadió.

El brigadier confirmó que, hasta el momento, no se han registrado personas heridas ni afectadas por el siniestro.

Las llamas también alcanzaron el tercer nivel de un inmueble contiguo, de acuerdo con la información proporcionada a dicho medio por Luis Ulloa, representante de la Municipalidad de El Agustino.

El funcionario municipal precisó que el inmueble afectado “no tenía ningún tipo de registro comercial”. Además, indicó que desconocen el paradero del propietario. “Estamos tratando de ubicarlo”, sostuvo.

La Policía Nacional tendrá a su cargo las diligencias para establecer las causas que provocaron el incendio, que generó alarma entre los residentes de la zona.