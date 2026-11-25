El Poder Judicial ordenó que Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias ‘Jolín’, sea internado en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao. La medida busca garantizar el cumplimiento de la sentencia de cadena perpetua que pesa en su contra.

La disposición judicial se produce luego de que el integrante de la organización criminal ‘La Nueva Jauría’ fuera capturado en Ecuador y puesto a disposición de las autoridades peruanas. Su traslado al establecimiento penitenciario se realizará en cumplimiento de lo dispuesto por el juzgado correspondiente.

#EnVivo Alias Jolín es trasladado a la Base Naval del Callao, bajo estrictas medidas de seguridad Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/tVlOEpCJkG — Canal N (@canalN_) November 25, 2026

En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que el detenido permaneció en la sede de la Dirincri mientras se cumplían las diligencias establecidas por ley. Añadió que pasó por las evaluaciones correspondientes y recibió la visita de su defensa legal.

Astudillo precisó que el desplazamiento se concretará tras la emisión de la resolución judicial que dispone su reclusión en el penal de la Base Naval del Callao, recinto que calificó como el más seguro del país para albergar a internos de estas características.

“Será trasladado también con todas las medidas de seguridad y, a partir del día de hoy, ya entrará en la parte totalmente de aislamiento”, expresó.

El titular del Interior afirmó que el operativo ya estaba preparado y que alias “Jolín” sería trasladado al recinto penitenciario del Callao en una unidad vehicular blindada.

¿Por qué alias ‘Jolín’ recibió cadena perpetua?

Bazán Valderrama fue condenado por su participación en el secuestro agravado y posterior asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en Trujillo, en 2022.

Durante el cautiverio, los delincuentes exigieron a los familiares de la víctima un pago de S/1 millón 800 mil para liberarlo. Sin embargo, el empresario terminó siendo asesinado y enterraron su cuerpo en descampado de la playa Las Delicias, en el distrito de Moche.

Por ello, ‘Jolín’ fue sentenciado en febrero del 2025 y el dictamen fue ratificado en segunda instancia en enero de 2026.

¿Dónde fue capturado alias ‘Jolín’?

El presunto cabecilla de ‘La Nueva Jauría’ fue detenido el 19 de noviembre en un resort de Tonsupa, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, durante un operativo coordinado entre autoridades de ambos países.

Luego de su captura, fue entregado a la Policía peruana para responder ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.