El norte del país enfrenta una peligrosa combinación de emergencias que amenaza la salud y la seguridad de miles de peruanos. A las intensas lluvias y los oleajes anómalos asociados a las condiciones climáticas del Fenómeno El Niño se suma ahora el preocupante incremento de casos de dengue, que ya causó casi 100 muertos. Piura, Lambayeque y La Libertad atraviesan una situación crítica por el avance de esta enfermedad, que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de una población expuesta a inundaciones, acumulación de agua y condiciones propicias para la proliferación del mosquito transmisor. No estamos frente a problemas aislados, sino ante una emergencia que exige una respuesta inmediata y coordinada del Estado.

Lo más alarmante es que esta crisis sanitaria encuentra a los establecimientos de salud con enormes limitaciones. Los hospitales están desbordados, escasean las camas y la capacidad de atención resulta insuficiente frente al aumento de pacientes. Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, miles de ciudadanos tengan que enfrentar una enfermedad que puede prevenirse y tratarse oportunamente sin encontrar la atención médica que necesitan. Las deficiencias en infraestructura, la falta de personal, medicamentos y equipos adecuados revelan una deuda histórica que las autoridades no han sabido resolver. La prevención tampoco puede reducirse a campañas ocasionales cuando el riesgo aumenta cada temporada de lluvias.