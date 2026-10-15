Un comerciante de 39 años, identificado como Luis Alberto Narváez León, fue asesinado a balazos por presuntos sicarios frente a su restaurante, ubicado en la calle Incahuasi, en el distrito limeño de El Agustino.

El ataque cuando la víctima intentaba ingresar a su establecimiento . Los atacantes, que se desplazaban en una motocicleta, le dispararon hasta en seis ocasiones y huyeron del lugar.

Familiares auxiliaron al hombre y lo trasladaron al hospital Hipólito Unanue, donde llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas. El comerciante había inaugurado su negocio de venta de menús apenas un mes antes del crimen.

Según América Noticias, la Policía Nacional, a través del Depincri de El Agustino, investiga el homicidio y no descarta que esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas o un caso de extorsión.

Los agentes revisan las cámaras de seguridad de la zona, recogen testimonios de los vecinos y analizan los casquillos de bala hallados en la escena para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque.

Asimismo, la policía busca determinar si la víctima había recibido amenazas o exigencias de dinero antes del ataque. Las evidencias recogidas en la escena serán sometidas a pericias balísticas y forenses, cuyos resultados se incorporarán a la investigación fiscal.

En tanto, continúan las diligencias que permitan establecer la ruta de escape de los atacantes e identificar a los autores del crimen.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad