La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores sesionará hoy a partir de las 11:00 a.m. para debatir y votar el predictamen sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el documento, se han añadido siete puntos (ver infografía) a los 20 que aprobó hace una semana la Cámara de Diputados.

EN DETALLE

El predictamen que elaboró el equipo técnico del grupo que encabeza el senador Carlos Mesía de Fuerza Popular (FP) concluye otorgar facultades al Gobierno de Keiko Fujimori por 90 días en las materias de lucha contra la inseguridad ciudadana y prevención de Fenómeno El Niño (FEN).

Si bien el texto preliminar no añade nuevos temas, sí incluye siete puntos adicionales.

Sobre lucha contra la inseguridad ciudadana, el primer punto nuevo incluye regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en acciones de seguridad externas de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente.

El segundo punto busca que las personas que hayan cometido delitos de alta peligrosidad, lesividad o pluriofensivos (poner en peligro más de un bien jurídico protegido), tengan una libertad vigilada postpenitenciaria.

Además, se incluye la creación de un registro para prevenir la reincidencia y la continuidad delictiva.

En tercer lugar se busca añadir la modificación del Decreto Legislativo 1095, un decreto que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el territorio nacional.

“A fin de precisar los criterios objetivos y concurrentes por los cuales una organización criminal puede ser calificada como grupo hostil”, se lee en el documento.

Cabe precisar que la calificación de grupo hostil se realizará según el nivel de organización y mando de la red criminal, a su capacidad de enfrentar al Estado de forma prolongada con armas de fuego o explosivos, y al control territorial o los ataques contra la población, las autoridades o la infraestructura esencial.

El cuarto punto es la modificación de la Ley 30077, ley contra el crimen organizado, con el objetivo de establecer los criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que emplean métodos de violencia propios del terrorismo como atentados con explosivos o armas de guerra contra personas, viviendas, transporte, servicios públicos o infraestructura esencial, que provoquen zozobra, alarma o temor en la población.

Sobre estas organizaciones se realizarán técnicas especiales de investigación, medidas sobre bienes y activos, un régimen de ejecución penal y mecanismos de cooperación internacional para reforzar la respuesta del Estado frente a esas redes.“Esto se realizará sin modificar la tipificación del delito de terrorismo”, precisa la norma.

#OJO La Comisión de Constitución del Senado ya tiene listo el texto que debatirá mañana sobre facultades legislativas. Se agregaron puntos de lo aprobado por la cámara de Diputados, pero dentro de la temática de lucha contra la inseguridad ciudadana. https://t.co/QsG5V2eFsU — Sofía López (@SofiaLopezLl) October 14, 2026

MÁS PUNTOS

En quinto lugar se plantea la modificación del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal a fin de establecer que quien ejercita la legítima defensa, goza de la presunción de haber actuado de modo racional frente a la agresión.

Sin embargo, el predictamen precisa que esa presunción no es absoluta, sino que puede ser desvirtuada si se presentan pruebas que demuestren lo contrario.

“La cual (legítima defensa) admite prueba en contrario, y que toda resolución judicial que la descarte requiere motivación cualificada, bajo sanción de nualidad”, sostiene el texto.

Sobre el sexto punto se señala una modificación al Decreto Legislativo N°1141, decreto de fortalecimiento y modernización del Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), para fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Por otro lado, sobre la materia de prevención, atención, respuesta y reactivación ante el FEN, el predictamen solo añade un punto.

Se plantea aprobar medidas de simplificación administrativa vinculadas exclusivamente a la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios.

Esto específicamente sobre procedimientos para obtener autorizaciones, permisos, informes y títulos habilitantes; la eliminación de superposiciones y liberación de interferencias; utilización de derechos de vía; intervención sobre áreas rehabilitadas o zonas de uso público.

Se han añadido seis punots en lucha contra la inseguridad ciudadana. (Foto: GEC)

REACCIONES

Tras conocerse que se añadieron puntos, las reacciones desde diferentes bancadas no tardaron.

El diputado Leo De Paz (Renovación Popular) señaló que incorporar nuevos puntos que no fueron aprobados en la Cámara Baja, implicaría desnaturalizar el dictamen.

“Desde Renovación Popular, lo acabo de decir hace un momento, lo que se plantea es que el texto se respete tal como ha llegado. Que sean esos 20, que se puedan respetar esos 20”, afirmó.

Romina Uribe (Buen Gobierno) recordó que el Reglamento del Congreso precisa que el Senado tiene facultad para modificar, siempre y cuando se desnaturalce lo remitido desde la Cámara de Diputados.

“Hemos aprobado 20 puntos en el pedido de facultades, corresponde al Senado la revisión, un debate y respetar el Reglamento”, apuntó.

El senador Jaime Delgado (Ahora Nación) prefirió no adelantar opinión hasta que el texto llegue al Pleno de la Cámara de Senadores.

“Nosotros vamos a esperar el texto que se apruebe y sobre eso nos vamos a pronunciar. Hubo una conferencia hace una semana en las cuatro bancadas de oposición indicando que se debía respetar íntegramente lo que había dictaminado el diputado. Nosotros nos mantenemos en eso”, dijo.

Sin embargo, fue enfático en sostener que la Cámara de Senadores tiene la capacidad de modificar el texto, “en medida que los cambios no atenten contra el espíritu y no desnaturalice el texto aprobado en la Cámara de Diputados”.

Para Juan Carlos Del Águila, senador de Fuerza Popular e integrante de la Comisión de Constitución, dijo que todavía continúan las conversaciones para alcanzar consensos sobre el pedido de facultades.

“Todavía no hay una decisión final. Yo creo que eso es cuestión de horas, nada más, en que la Comisión de Constitución debe evaluar lo conveniente para el país”, sostuvo.

La Comisión de Constitución del Senado está conformada por 12 integrantes, Fuerza Popular (4) y Renovación Popular (2) suman la mitad del grupo. Sin embargo, todo indicaría que el representante de Obras (1) respaldaría el texto, tal como lo adelantó el vocero de esa bancada, Daniel Barragán. “Así es (estamos dispuestos a apoyar incrementar los temas)”, dijo en RPP.