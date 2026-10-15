El papa León XIV presenta una buena recuperación del pulmón operado, según informaron este jueves 15 de octubre sus médicos en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un tumor canceroso.

A dos días de la operación, los especialistas comunicaron que una nueva radiografía de tórax mostró una evolución favorable del pulmón intervenido. Además, las pruebas rutinarias realizadas durante la mañana arrojaron resultados normales.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a unas pruebas de control rutinarias, cuyos resultados han sido normales”, señalaron los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora en una nota difundida por el Vaticano.

Los especialistas añadieron que la recuperación del pontífice “avanza según lo previsto”, de acuerdo con la evaluación médica más reciente.

Vaticano informa que el pulmón operado del papa evoluciona favorablemente

La actualización médica de este jueves representa un nuevo avance en la recuperación de León XIV, quien fue intervenido el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

Durante la cirugía, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

El procedimiento se realizó mediante una técnica de cirugía videoasistida, que permite intervenir el tórax utilizando una cámara y herramientas quirúrgicas especializadas.

La radiografía de control difundida este jueves mostró una buena recuperación del pulmón operado, según el informe de los médicos responsables de su atención.

¿Cómo sigue la salud del papa León XIV tras la operación?

Desde la intervención quirúrgica, la Santa Sede ha difundido diferentes actualizaciones sobre el estado de salud del pontífice.

El miércoles 14 de octubre, el Vaticano informó que León XIV había pasado una noche tranquila y que su evolución posoperatoria se encontraba dentro de los parámetros esperados.

Durante esa jornada, el papa comenzó a caminar, realizó fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual.

También concelebró una misa en una sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli, donde continúa su recuperación.

El nuevo parte del jueves confirma que los controles médicos mantienen resultados normales y que la evolución continúa conforme a lo previsto.

¿Qué tipo de cáncer de pulmón tiene León XIV?

El pontífice fue intervenido por un adenocarcinoma pulmonar, una enfermedad que puede identificarse inicialmente mediante estudios de imágenes que detectan nódulos o lesiones en el pulmón.

Según la información difundida previamente por el Vaticano, el tumor fue descubierto durante una evaluación médica de rutina.

Los médicos decidieron realizar una operación para retirar el tejido pulmonar afectado.

Aunque la cirugía permitió extirpar el lóbulo comprometido y los controles posteriores muestran una evolución favorable, todavía deben distinguirse dos aspectos: la recuperación de la operación y la evaluación oncológica de la enfermedad.

Una radiografía que muestra buena recuperación pulmonar no confirma, por sí sola, que el cáncer haya sido eliminado por completo.

Médicos aún deben definir si el papa necesita tratamientos adicionales

Tras la intervención del martes, quedaron pendientes los resultados de estudios de tejidos y ganglios linfáticos obtenidos durante la cirugía.

Estos análisis permitirán aportar información sobre las características y la extensión de la enfermedad, aspectos relevantes para determinar si el pontífice requiere tratamientos adicionales.

El parte médico difundido este jueves no anuncia nuevas terapias ni comunica resultados definitivos de esos estudios.

Por ello, todavía no corresponde afirmar que León XIV necesitará quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento, ni descartar esas posibilidades.

¿Cuándo saldrá del hospital el papa León XIV?

El Vaticano había previsto inicialmente una hospitalización aproximada de una semana después de la intervención pulmonar.

La fecha definitiva de alta dependerá de la evolución clínica del pontífice y de las decisiones del equipo médico que lo atiende.

Asimismo, sus compromisos oficiales permanecen cancelados hasta el 20 de octubre, como parte del periodo de recuperación.

La Santa Sede todavía no ha comunicado una decisión definitiva sobre posibles cambios en su viaje apostólico a Sudamérica previsto para noviembre, que incluye al Perú.