El papa León XIV fue operado de un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón, que puede presentarse tanto en personas fumadoras como en aquellas que nunca han fumado, según especialistas del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), consultados por la agencia EFE.

La intervención se realizó el martes 13 de octubre de 2026 en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. Los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica quirúrgica videoasistida.

El Vaticano confirmó que la operación duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones. Un examen histológico realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar que se sospechaba en las pruebas previas.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar que afectó al papa León XIV?

De acuerdo con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer de pulmón se clasifica principalmente en dos categorías: cáncer de células no pequeñas o no microcítico, que representa aproximadamente el 85 % de los casos, y cáncer de células pequeñas o microcítico, que comprende alrededor del 15 %.

Dentro del primer grupo se encuentran los tumores de histología escamosa y los no escamosos, entre ellos el adenocarcinoma, que corresponde al diagnóstico confirmado en el pontífice.

Este subtipo de cáncer puede desarrollarse tanto en fumadores como en personas que nunca han consumido tabaco. Aunque el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo del cáncer pulmonar, no todos los pacientes tienen antecedentes de consumo de cigarrillos.

¿Cómo fue la cirugía practicada al papa León XIV?

El doctor Bartomeu Massuti, secretario científico del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Doctor Balmis de Alicante, explicó a EFE que una de las técnicas utilizadas para extirpar nódulos pulmonares malignos es la videotoracoscopia.

Este procedimiento permite realizar la operación mediante pequeñas incisiones en la pared torácica, a través de las cuales se introducen una cámara y los instrumentos necesarios para extraer el tejido afectado.

A diferencia de la cirugía abierta convencional, la técnica videoasistida suele provocar menos dolor y favorecer una recuperación más rápida. Según Massuti, algunos pacientes pueden recibir el alta médica a las 48 horas cuando la evolución es favorable, aunque el tiempo de hospitalización depende de cada caso.

En el caso de León XIV, el Vaticano informó que se retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho para lograr una resección amplia del tejido afectado. El periodo de hospitalización inicialmente previsto es de aproximadamente siete días.

¿Qué tratamientos podría necesitar el papa después de la operación?

Hasta el 14 de octubre, el Vaticano no había comunicado todos los detalles sobre el tamaño definitivo del tumor, su extensión ni una eventual afectación de los ganglios linfáticos.

Según Massuti, la necesidad de tratamientos complementarios depende del análisis del tejido extraído, las características del tumor, su tamaño y la existencia o ausencia de células cancerosas en los ganglios.

El especialista explicó a EFE que los tumores pulmonares de menos de tres centímetros, sin afectación ganglionar, pueden presentar posibilidades de curación superiores al 75 %. Sin embargo, este porcentaje corresponde a determinados casos y no constituye un pronóstico individual sobre el estado de salud del pontífice.

Cuando la evaluación médica lo considera necesario, los tratamientos posteriores pueden incluir quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas a alteraciones genéticas específicas, como EGFR y ALK.

¿Cuáles son las posibilidades de recuperación del cáncer pulmonar?

El domingo 11 de octubre, durante el rezo del Ángelus, León XIV comunicó que los médicos habían identificado un pequeño nódulo pulmonar en una fase muy inicial y bien localizado, por lo que habían recomendado su extracción quirúrgica.

Massuti señaló que, en determinados tumores de pulmón diagnosticados en estadios iniciales, menores de tres centímetros y localizados, las posibilidades de curación pueden situarse entre el 75 % y el 90 % mediante cirugía, sin necesidad de otros tratamientos.

No obstante, las perspectivas dependen del estadio definitivo, los resultados anatomopatológicos y otros factores clínicos que todavía deben ser evaluados en el caso del papa.

El cáncer de pulmón continúa siendo uno de los principales problemas oncológicos en el mundo. Según las estimaciones de GLOBOCAN 2022, publicadas en 2024, se registraron aproximadamente 2,48 millones de nuevos casos y 1,82 millones de muertes por esta enfermedad a escala mundial.