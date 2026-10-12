El Día Mundial de la Visión, conmemorado el jueves 8 de octubre, busca sensibilizar sobre la importancia de cuidar la salud ocular y facilitar el acceso a servicios de atención visual. Esta fecha, impulsada por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), recuerda que los controles periódicos pueden contribuir a detectar oportunamente alteraciones que afectan la calidad de vida.

Aunque muchas personas acuden a una evaluación únicamente cuando tienen dificultades para leer, conducir o realizar sus actividades cotidianas, algunos problemas de visión aparecen gradualmente y pueden pasar inadvertidos durante un tiempo.

En el marco de las actividades de sensibilización de octubre, Ópticas GMO recomienda no esperar hasta experimentar molestias importantes para revisar la vista y consultar con profesionales capacitados.

¿Qué señales indican que necesitas un examen visual?

Los cambios en la capacidad para enfocar objetos cercanos o lejanos pueden manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas presentan molestias frecuentes, mientras que otras comienzan a modificar sus hábitos sin advertir que existe una alteración visual.

Entre las señales que justifican una evaluación se encuentran:

Dolores de cabeza frecuentes: especialmente cuando aparecen después de leer o realizar actividades que requieren concentración visual.

Cansancio ocular: sensación de fatiga, incomodidad o irritación tras varias horas frente a una pantalla.

Dificultad para enfocar: problemas para observar objetos cercanos o lejanos con nitidez.

Visión borrosa: dificultad para distinguir textos, rostros o señales que antes se veían claramente.

Necesidad de entrecerrar los ojos: esfuerzo constante para intentar enfocar mejor.

Estas molestias pueden tener distintas causas y no siempre corresponden a un problema de graduación. Por ello, es importante recibir una evaluación adecuada.

¿Por qué no se debe postergar el cuidado de la visión?

La salud visual puede cambiar con la edad, los hábitos diarios y determinadas condiciones médicas. Algunas enfermedades oculares también pueden avanzar sin provocar molestias evidentes en sus primeras etapas.

Una evaluación visual permite identificar dificultades de agudeza visual y determinar si una persona necesita corrección óptica. Sin embargo, una medición de la vista no reemplaza necesariamente un examen oftalmológico integral destinado a evaluar enfermedades de los ojos.

La Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda ajustar la frecuencia de los exámenes oculares completos según la edad, los antecedentes y los factores de riesgo de cada persona.

Uso de pantallas: ¿cómo reducir el cansancio visual?

Permanecer durante varias horas frente a computadoras, teléfonos celulares y tabletas puede contribuir a la fatiga visual, especialmente cuando se trabaja sin descansos frecuentes.

Entre las medidas preventivas se encuentra la regla 20-20-20, que consiste en mirar un objeto situado a unos seis metros de distancia durante 20 segundos después de cada 20 minutos de trabajo cercano.

También es recomendable parpadear con frecuencia, mantener una iluminación adecuada y evitar los reflejos excesivos en las pantallas.

La Academia Estadounidense de Oftalmología señala que no existe evidencia suficiente para recomendar lentes con filtro de luz azul como tratamiento específico contra la fatiga visual digital.

¿Qué tipos de lentes pueden ayudar a mejorar la comodidad visual?

Actualmente existen diferentes tratamientos y tecnologías ópticas que pueden responder a necesidades específicas.

Las lunas antirreflejo pueden reducir reflejos molestos, mientras que los lentes con protección ultravioleta ayudan a limitar la exposición ocular a la radiación UV.

Por su parte, los lentes fotocromáticos modifican su nivel de oscurecimiento según la exposición a determinadas condiciones de luz.

Ópticas GMO señala que la elección de las lunas debe considerar la edad, la graduación, las actividades habituales y las necesidades de cada usuario.

En todos los casos, la selección de lentes debe basarse en una evaluación profesional y no únicamente en las características comerciales del producto.

¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacerse un examen de vista?

La frecuencia de los controles depende de la edad, los síntomas, los antecedentes familiares y las condiciones de salud.

Una persona que utiliza lentes puede necesitar revisiones para comprobar si su graduación sigue siendo adecuada. Quienes tienen diabetes, antecedentes de glaucoma u otros factores de riesgo pueden requerir controles oftalmológicos más frecuentes.

La Academia Estadounidense de Oftalmología establece intervalos diferenciados para los adultos sin síntomas ni factores de riesgo y recomienda evaluaciones más frecuentes cuando existen condiciones que incrementan la posibilidad de desarrollar enfermedades oculares.

Asimismo, debe buscarse atención oftalmológica urgente ante pérdida repentina de visión, dolor ocular intenso u otros cambios visuales bruscos, sin esperar a un control programado.

Ópticas GMO promueve evaluaciones visuales durante octubre

En el marco del Día Mundial de la Visión, Ópticas GMO invita a incorporar las revisiones visuales dentro de los hábitos habituales de cuidado personal.

La empresa señala que sus evaluaciones buscan considerar factores como el tiempo de exposición a pantallas, las actividades al aire libre y las exigencias visuales de cada persona.

En su página oficial, GMO ofrece la posibilidad de reservar exámenes de medida de vista en establecimientos seleccionados del Perú. La compañía precisa que este servicio se brinda a personas desde los 12 años.

Los interesados pueden consultar las condiciones, establecimientos y disponibilidad de citas mediante su plataforma oficial, Ópticas GMO: agenda de exámenes visuales.