¿Sabes cómo actuar si una persona resulta herida durante un sismo? Mantener la calma, identificar los peligros del entorno y evitar mover innecesariamente a los lesionados son algunas de las recomendaciones del Seguro Social de Salud (EsSalud) para responder adecuadamente ante una emergencia.

En el marco del III Simulacro Nacional Multipeligro, realizado este martes 13 de octubre, especialistas de EsSalud desarrollaron una jornada de orientación dirigida a la población, con demostraciones de primeros auxilios y recomendaciones para preparar una mochila de emergencia.

La actividad también destacó la importancia de considerar las necesidades de las personas con enfermedades crónicas, quienes deben contar con medicamentos e insumos médicos para continuar sus tratamientos durante una situación de desastre.

¿Qué hacer durante un sismo y cómo ayudar a una persona herida?

El doctor Harold Castillo, médico emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, explicó que la primera medida ante un movimiento telúrico es proteger la propia integridad y mantenerse alejado de situaciones de riesgo.

“Ante un sismo, lo primero es mantener la calma y ponerse a salvo. Saber cómo auxiliar a una persona herida y tener lista nuestra mochila de emergencia puede marcar la diferencia y prevenir complicaciones graves”, señaló el especialista.

Una vez que el entorno sea seguro, se debe evaluar la situación de las personas afectadas, identificar si necesitan asistencia urgente y solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Los especialistas también recomendaron evitar acciones improvisadas que puedan agravar las lesiones, especialmente cuando existen sospechas de fracturas o daños en la columna vertebral.

Primeros auxilios: ¿qué hacer si una persona sufre una fractura?

Si una persona resulta lesionada durante un sismo, lo recomendable es evitar movilizarla sin necesidad, particularmente cuando presenta dolor intenso, deformidad de alguna extremidad o dificultad para moverse.

Ante una posible lesión en la columna, no se debe levantar, sentar ni trasladar a la víctima, salvo que exista un peligro inminente que haga indispensable su movilización.

EsSalud recomienda solicitar asistencia médica especializada de inmediato y evitar manipulaciones innecesarias mientras llega el personal capacitado.

Si la persona se encuentra consciente, es importante mantener una comunicación tranquila, observar su estado general y procurar que permanezca protegida de otros riesgos.

En caso de que no responda o no respire normalmente, se debe activar el servicio de emergencias y seguir las indicaciones del operador. Las maniobras de reanimación deben realizarse conforme a la capacitación recibida o las instrucciones del personal especializado.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo?

EsSalud recordó que la mochila de emergencia debe incluir artículos esenciales para afrontar las primeras horas posteriores a un desastre, pero también adaptarse a las condiciones particulares de cada familia.

Entre los elementos recomendados figuran:

Agua potable: para cubrir necesidades básicas de hidratación.

Alimentos no perecibles: productos de fácil consumo y conservación.

Botiquín de primeros auxilios: materiales básicos para atender lesiones menores.

Artículos de higiene: jabón, papel higiénico y otros productos necesarios.

Linterna y pilas: para situaciones de interrupción del servicio eléctrico.

Documentos importantes: copias de identificaciones, recetas y datos médicos.

Medicamentos personales: tratamientos prescritos para quienes padecen enfermedades crónicas.

Insumos médicos: dispositivos específicos que requieran los integrantes de la familia.

La selección de productos debe considerar la edad, el número de personas y las necesidades de niños, adultos mayores y pacientes que reciben tratamientos permanentes.

Pacientes con diabetes y asma deben prever sus medicamentos

La licenciada Cecilia Carranza, enfermera del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia de EsSalud, advirtió que las personas con enfermedades crónicas requieren una preparación particular.

“Las personas con diabetes, asma u otras condiciones de salud deben prever los fármacos prescritos por su médico y los insumos necesarios para controlar su enfermedad, tales como glucómetros, tiras reactivas o inhaladores”, indicó.

Es importante mantener copias de las recetas médicas vigentes y comprobar periódicamente que los medicamentos no hayan superado su fecha de vencimiento.

También se deben respetar las condiciones de almacenamiento indicadas por los fabricantes. En el caso de medicamentos que requieren refrigeración, como algunas presentaciones de insulina, es necesario consultar previamente con el profesional de salud cómo mantenerlos de forma segura si se interrumpe el suministro eléctrico.

Los pacientes no deben modificar ni suspender sus tratamientos por cuenta propia durante una emergencia.

¿Por qué la mochila de emergencia debe ayudar a afrontar las primeras 72 horas?

El general PNP en retiro Richard Zubiate, jefe de la Oficina de Defensa Nacional (ODN) de EsSalud, destacó la importancia de contar con recursos básicos que permitan afrontar las primeras 72 horas posteriores a un desastre.

Este periodo puede estar marcado por interrupciones de servicios, dificultades para trasladarse y limitaciones temporales en el acceso a establecimientos de atención médica.

Por ello, la preparación familiar no debe limitarse a guardar alimentos y agua, sino incluir medicamentos, dispositivos médicos y otros productos indispensables para personas que necesitan cuidados especiales.

La cantidad de suministros dependerá de las características de cada hogar, las recomendaciones de las autoridades y el plan familiar de emergencia.

EsSalud recomienda identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro

La jornada de capacitación también permitió destacar las acciones de la Oficina de Defensa Nacional de EsSalud en materia de prevención, preparación y respuesta frente a desastres.

Esta dependencia desarrolla actividades destinadas a proteger a pacientes y trabajadores, además de contribuir a la continuidad de los servicios de salud durante situaciones de emergencia.

Finalmente, EsSalud recomendó a la ciudadanía participar en los simulacros, identificar las zonas seguras de sus viviendas y centros laborales, reconocer las rutas de evacuación y establecer puntos de encuentro para los integrantes de la familia.

La institución recordó que una respuesta organizada puede reducir los riesgos y facilitar la atención de las personas afectadas.