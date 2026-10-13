Cuando una pareja tiene dificultades para conseguir un embarazo, la evaluación médica suele centrarse inicialmente en la mujer. Sin embargo, la infertilidad también puede estar relacionada con factores masculinos, por lo que los especialistas recomiendan estudiar la salud reproductiva de ambos integrantes desde el inicio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 17,5 % de la población adulta mundial, equivalente a una de cada seis personas, experimenta infertilidad en algún momento de su vida. Esta condición puede tener causas masculinas, femeninas, combinadas o no identificadas.

Mario Ascenzo, ginecólogo especialista en fertilidad de Inmater, explica que postergar la evaluación masculina puede retrasar el diagnóstico y reducir el tiempo disponible para decidir qué tratamiento resulta más adecuado, especialmente cuando la edad reproductiva de la mujer es un factor importante.

¿Qué papel tiene el hombre en los problemas de fertilidad de una pareja?

Las guías de la Asociación Estadounidense de Urología (AUA) y la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM) recomiendan que ambos integrantes de una pareja sean evaluados de manera simultánea cuando buscan atención por infertilidad.

Estas organizaciones reconocen que el factor masculino puede intervenir de forma exclusiva o conjunta con otros problemas reproductivos. La evaluación inicial del hombre debe incluir sus antecedentes médicos y reproductivos, además de uno o más análisis de semen.

“Históricamente la reproducción se ha vinculado a la mujer, provocando que la evaluación del varón se postergue indebidamente. Evaluar al hombre desde la primera consulta no busca señalar culpables, sino obtener la información necesaria para definir un diagnóstico de pareja acertado y oportuno”, señaló Ascenzo.

El especialista destacó que una evaluación compartida permite identificar posibles causas sin concentrar toda la atención médica en uno de los integrantes.

Estudios advierten una reducción global en la concentración de espermatozoides

Una investigación publicada en la revista científica Human Reproduction Update identificó una disminución del 51,6 % en la concentración promedio de espermatozoides entre 1973 y 2018, a partir de estudios realizados en distintas regiones del mundo.

El análisis también incorporó información de América del Sur y Central, Asia y África, donde se observaron tendencias descendentes. Los autores señalaron que el ritmo estimado de reducción se había acelerado después del año 2000.

No obstante, estos resultados describen tendencias poblacionales y no significan que todos los hombres tengan problemas de fertilidad ni que la capacidad reproductiva individual haya disminuido en esa misma proporción.

Cinco recomendaciones para evaluar la fertilidad masculina

1. Tener una vida sexual normal no garantiza ser fértil

Un hombre puede presentar erecciones y eyaculaciones normales y, aun así, tener alteraciones en la cantidad, movilidad o características de los espermatozoides.

Por esta razón, el funcionamiento sexual no permite determinar por sí solo la capacidad reproductiva masculina.

Ascenzo también recuerda que la edad puede influir en la calidad seminal. Con el paso de los años, especialmente a partir de los 40, pueden aumentar determinados riesgos reproductivos, aunque esto no implica que todos los hombres de esa edad sean infértiles.

2. Realizar un espermatograma desde la primera evaluación

El espermatograma, también denominado seminograma, es un análisis de laboratorio que permite examinar diferentes características del semen.

Entre los parámetros evaluados se encuentran la concentración, movilidad y morfología de los espermatozoides.

Se trata de una prueba no invasiva que puede aportar información importante para orientar los siguientes pasos del diagnóstico. Sin embargo, un resultado alterado no significa automáticamente que el hombre sea infértil.

Las guías AUA/ASRM advierten que los parámetros seminales deben interpretarse conjuntamente y que puede ser necesario repetir el análisis o realizar otras evaluaciones médicas.

3. Identificar otros problemas de salud

La evaluación reproductiva también puede ayudar a detectar condiciones médicas que no habían sido diagnosticadas previamente.

Entre ellas se encuentran algunas alteraciones hormonales, metabólicas o vasculares que pueden afectar la producción y el funcionamiento de los espermatozoides.

Cuando aparecen resultados anormales, se recomienda una evaluación especializada para establecer si existen enfermedades asociadas y determinar qué estudios adicionales corresponden.

4. Mejorar los hábitos de vida antes de buscar un embarazo

La formación de nuevos espermatozoides requiere aproximadamente 74 días, por lo que los cambios en los hábitos pueden necesitar varias semanas antes de reflejarse en un análisis seminal.

Ascenzo recomienda mantener un peso saludable, seguir una alimentación equilibrada, realizar actividad física y evitar el consumo de tabaco y esteroides anabólicos.

También advierte sobre el uso de testosterona sin indicación especializada, ya que su administración externa puede reducir o incluso suprimir la producción de espermatozoides.

Estas medidas favorecen la salud general y reproductiva, aunque sus efectos sobre la fertilidad varían según las causas de cada caso.

5. Conocer los tratamientos disponibles para casos complejos

Cuando se identifican alteraciones severas en el semen o ausencia de espermatozoides en el eyaculado, existen procedimientos especializados que pueden considerarse según el diagnóstico.

Una de estas técnicas es la microdisección testicular, conocida como micro-TESE, que permite buscar y recuperar espermatozoides directamente del tejido testicular en determinados pacientes.

Otra alternativa es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), procedimiento de reproducción asistida en el que se introduce un espermatozoide dentro de un óvulo para intentar lograr la fecundación.

Ambas técnicas requieren evaluación médica especializada y no garantizan conseguir un embarazo, ya que sus resultados dependen de las características reproductivas de cada pareja.

¿Cuándo debe una pareja acudir a una consulta de fertilidad?

La OMS define la infertilidad como la dificultad para lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección anticonceptiva.

Sin embargo, la evaluación puede ser recomendable antes cuando existen antecedentes de problemas reproductivos, alteraciones conocidas o factores asociados con la edad.

En particular, cuando la mujer tiene 35 años o más, las guías clínicas suelen recomendar iniciar el estudio tras seis meses de intentos sin lograr un embarazo. A partir de los 40 años puede justificarse una evaluación más inmediata.

Lo importante es que, una vez iniciada la investigación por infertilidad, no se postergue el estudio del varón mientras se realizan las pruebas de la mujer.

Congreso CIRA 2026 abordará los avances en fertilidad masculina

Los avances en andrología, integridad del ADN espermático y técnicas de selección de espermatozoides serán algunos de los asuntos científicos que se abordarán en el Congreso CIRA 2026, organizado por Inmater.

El encuentro se realizará los días 27 y 28 de noviembre de 2026, en el Country Club Lima Hotel, ubicado en San Isidro, Lima, y contará con más de 15 especialistas internacionales, según la organización.

El programa contempla sesiones sobre genética, reproducción asistida, tecnologías de laboratorio e inteligencia artificial aplicada a la medicina reproductiva.

Congreso Internacional de Reproducción Asistida

Ascenzo destacó que la atención conjunta también puede reducir la carga emocional que experimentan las parejas durante el diagnóstico.

“Acudir juntos a la consulta e involucrarse desde el inicio no es una muestra de debilidad, sino un acto de responsabilidad y compromiso con el proyecto de familia”, sostuvo el especialista.