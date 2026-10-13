La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes 13 de octubre de 2026 que su grupo de expertos en inmunización considera la posibilidad de aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) a niñas de entre 4 y 8 años, como una estrategia para incrementar la cobertura mundial y reforzar la prevención del cáncer de cuello uterino.

La propuesta fue presentada por el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE), organismo asesor de la OMS, después de su reciente reunión semestral, en la que se analizaron datos actualizados sobre los esquemas de vacunación contra el VPH.

Actualmente, la vacunación está incorporada en los programas de inmunización de aproximadamente 165 países. Sin embargo, la cobertura mundial alcanza solo el 33 %, una cifra que se mantiene lejos del objetivo internacional de proteger al 90 % de las niñas.

¿Por qué la OMS plantea vacunar contra el VPH desde los 4 años?

El presidente del SAGE, Anthony Scott, explicó que la propuesta busca ampliar el acceso a la inmunización y facilitar que más niñas reciban protección frente al virus antes de llegar a la adolescencia.

Durante la presentación de los resultados de la reunión del organismo, el especialista señaló que los países podrían considerar incorporar la vacunación rutinaria entre los 4 y 8 años cuando esta estrategia permita aumentar la aceptación y la cobertura de la vacuna.

No obstante, la propuesta no significa que la OMS haya establecido una nueva edad obligatoria de vacunación para todos los países. Se trata de una consideración planteada por sus expertos, cuya eventual aplicación dependerá de las evaluaciones y decisiones de las autoridades sanitarias nacionales.

La medida se enmarca en los esfuerzos internacionales para prevenir las infecciones persistentes por determinados tipos de VPH, responsables de una gran proporción de los casos de cáncer de cuello uterino.

OMS respalda una sola dosis de la vacuna contra el VPH para niñas de 9 a 14 años

Una de las principales conclusiones difundidas por el SAGE está relacionada con la cantidad de dosis necesarias para lograr una protección adecuada.

En 2022, la OMS ya había señalado que una dosis de la vacuna contra el VPH podía ofrecer una protección comparable a la de dos dosis en niñas de entre 9 y 14 años.

Tras revisar información científica actualizada, el grupo de expertos concluyó que el esquema de una sola dosis para niñas de 9 a 14 años representa el enfoque más eficaz para avanzar hacia la meta mundial de vacunación, según explicó Scott.

La estrategia permitiría facilitar la implementación de los programas de inmunización y aumentar el número de niñas vacunadas, especialmente en países donde existen dificultades de acceso a los servicios sanitarios.

La OMS mantiene como objetivo que el 90 % de las niñas estén vacunadas contra el VPH antes de cumplir los 15 años, como parte de la estrategia mundial de eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública.

¿Qué es el virus del papiloma humano y cómo se transmite?

El virus del papiloma humano, conocido por sus siglas VPH, es un grupo de virus que puede transmitirse principalmente mediante el contacto sexual.

Según la OMS, se trata de una infección muy frecuente. La mayoría de las personas sexualmente activas contraerán el virus en algún momento de sus vidas, aunque generalmente no presentarán síntomas.

En gran parte de los casos, el sistema inmunológico consigue eliminar la infección de forma natural sin que se produzcan complicaciones.

Sin embargo, cuando determinados tipos de VPH de alto riesgo persisten en el organismo, pueden generar alteraciones celulares que, con el paso de los años, lleguen a convertirse en lesiones precancerosas o cáncer.

La vacunación constituye una de las principales herramientas de prevención frente a los tipos de VPH asociados con el desarrollo de enfermedades oncológicas.

VPH y cáncer de cuello uterino: ¿por qué es importante la vacunación?

El VPH es el principal agente causante del cáncer de cuello uterino, una enfermedad que continúa representando un problema de salud pública para las mujeres en distintas regiones del mundo.

De acuerdo con las cifras de la OMS citadas en el informe, en 2024 se registraron aproximadamente 604.000 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y 280.000 muertes a escala mundial.

Estas cifras reflejan el impacto de una enfermedad que puede prevenirse en gran medida mediante la vacunación, los controles de detección del VPH y el tratamiento oportuno de las lesiones precancerosas.

Los tipos de alto riesgo del virus pueden permanecer durante años en el organismo antes de provocar cambios celulares, por lo que las estrategias de prevención buscan reducir las infecciones y detectar tempranamente posibles alteraciones.

La vacunación contra el VPH ofrece mayor beneficio preventivo cuando se administra antes de la exposición al virus. Por ello, los programas de inmunización priorizan habitualmente a niñas antes de la adolescencia.

Solo el 33 % de niñas cuenta con cobertura de vacunación contra el VPH

Pese a que alrededor de 165 países han incorporado la vacuna contra el VPH, la cobertura internacional sigue siendo insuficiente frente a los objetivos sanitarios de la OMS.

Anthony Scott indicó que el porcentaje mundial de inmunización se sitúa en aproximadamente 33 %, mientras que la meta establecida es alcanzar el 90 %.

La diferencia entre ambos porcentajes evidencia la necesidad de ampliar el acceso a la vacunación y fortalecer las estrategias utilizadas para llegar a la población objetivo.

En este contexto, los expertos consideran que los esquemas simplificados, como el de una sola dosis para niñas de 9 a 14 años, pueden contribuir a mejorar los resultados de los programas de inmunización.

La posibilidad de extender la vacunación a edades más tempranas también forma parte de las alternativas planteadas para incrementar la participación de niñas en los programas nacionales.

¿La vacuna contra el VPH se aplicará desde los 4 años en Perú?

La propuesta presentada por expertos de la OMS tiene alcance internacional y no supone, por sí sola, una modificación del calendario de vacunación peruano.

Cualquier cambio en las edades de aplicación de vacunas en el país tendría que ser evaluado y comunicado por el Ministerio de Salud (Minsa), de acuerdo con la normativa sanitaria nacional y las autorizaciones correspondientes.

Por ello, las familias deben consultar las disposiciones vigentes del esquema nacional de vacunación y acudir a los establecimientos de salud para recibir información sobre las edades, las dosis y los requisitos aplicables.

La consideración de vacunar a niñas de 4 a 8 años no debe interpretarse como una indicación para solicitar inmediatamente la aplicación a esas edades, mientras no exista una disposición nacional que lo contemple.

OMS busca aumentar la prevención del cáncer de cuello uterino

Las conclusiones del SAGE forman parte de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para fortalecer la inmunización y reducir las enfermedades asociadas al virus del papiloma humano.

La estrategia internacional se concentra en mejorar la cobertura de vacunación, ampliar el acceso a servicios preventivos y reducir los casos de cáncer de cuello uterino.

La revisión de los esquemas de una sola dosis y la posibilidad de incorporar edades más tempranas buscan ofrecer alternativas a los países para ampliar sus programas de vacunación.

Por el momento, la propuesta de los expertos sobre niñas de 4 a 8 años debe distinguirse de las recomendaciones ya establecidas para el grupo de 9 a 14 años, mientras se desarrolla la evaluación de su posible implementación en los diferentes sistemas de salud.