El papa León XIV fue operado de cáncer de pulmón mediante la técnica Uniportal VATS, un procedimiento de cirugía torácica mínimamente invasiva desarrollado por el cirujano español Diego González Rivas, que permite realizar intervenciones complejas a través de una sola incisión de aproximadamente tres centímetros.

La intervención se realizó el martes 13 de octubre en el hospital Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice, de 71 años, tras confirmar el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

De acuerdo con el parte médico difundido por el Vaticano, la operación duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones. León XIV despertó normalmente de la anestesia y permanece hospitalizado bajo observación.

¿En qué consiste la técnica Uniportal VATS utilizada para operar al papa?

La técnica Uniportal VATS (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery) es un procedimiento quirúrgico que permite intervenir órganos del tórax mediante una pequeña incisión y con ayuda de una cámara.

A diferencia de las cirugías abiertas convencionales, esta modalidad permite introducir una cámara de video y los instrumentos quirúrgicos por una sola abertura, sin necesidad de realizar una incisión amplia en el pecho.

De acuerdo con la Fundación Diego González Rivas, el procedimiento facilita operaciones torácicas complejas, como la extirpación de tejido pulmonar afectado por tumores.

Al reducir la agresión sobre los tejidos, este abordaje puede favorecer una recuperación más rápida y disminuir el dolor posoperatorio en pacientes seleccionados, aunque los resultados dependen de las características de cada caso.

En la operación de León XIV, los especialistas emplearon una técnica videoasistida para retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho y completar la intervención prevista.

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Diego González Rivas, el cirujano español que desarrolló la técnica

La técnica Uniportal VATS fue desarrollada en 2010 por Diego González Rivas, cirujano torácico español, quien ha dedicado parte de su trayectoria profesional a perfeccionar y difundir este procedimiento.

El especialista expresó este miércoles 14 de octubre su satisfacción al conocer que su técnica había sido utilizada durante la operación del jefe de la Iglesia católica.

“No puedo estar más contento. Marca España en el Vaticano”, afirmó González Rivas en un video difundido a través de sus redes sociales.

El cirujano también se declaró “profundamente orgulloso” del uso de este abordaje quirúrgico en la intervención del pontífice.

Según la Fundación Diego González Rivas, el médico ha desarrollado actividades de formación y difusión de la técnica en 146 países desde su creación.

¿Qué tipo de cáncer de pulmón tiene el papa León XIV?

El Vaticano confirmó que el pontífice fue intervenido por un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

La enfermedad fue identificada después de que los médicos detectaran un nódulo durante exámenes de rutina. Los estudios previos habían generado sospechas de malignidad, que fueron confirmadas mediante un análisis del tejido realizado durante la operación.

Para retirar el tejido afectado, el equipo médico optó por extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La cirugía estuvo encabezada por el profesor Stefano Margaritora, responsable de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, junto con un equipo de especialistas.

Aunque el procedimiento concluyó satisfactoriamente, los médicos continuarán analizando el tejido extraído para determinar el alcance de la enfermedad y evaluar la necesidad de tratamientos adicionales.

¿Qué ventajas ofrece una operación de pulmón con una sola incisión?

La cirugía torácica mínimamente invasiva busca reducir el daño a los tejidos durante intervenciones que antes podían requerir aberturas de mayor tamaño.

Entre las posibles ventajas de la técnica Uniportal VATS se encuentran:

Una sola incisión: permite introducir una cámara y los instrumentos quirúrgicos por una abertura de aproximadamente tres centímetros.

Menor agresión sobre los tejidos: evita una apertura torácica amplia en los procedimientos en los que puede utilizarse.

Menor dolor posoperatorio: puede reducir las molestias posteriores frente a determinados abordajes convencionales.

Recuperación potencialmente más rápida: algunos pacientes pueden retomar antes determinadas actividades, de acuerdo con su evolución médica.

Aplicación en cirugías complejas: permite realizar procedimientos como la extirpación de segmentos o lóbulos pulmonares.

Sin embargo, la técnica no resulta necesariamente adecuada para todos los pacientes. Su utilización depende de la enfermedad, el estado clínico de la persona y la evaluación del equipo quirúrgico.

Asimismo, el uso de una técnica mínimamente invasiva no elimina los riesgos asociados con una operación de pulmón ni garantiza una recuperación sin complicaciones.

¿Cómo evoluciona el papa León XIV después de la cirugía?

La Santa Sede informó este miércoles que León XIV pasó una noche tranquila después de la intervención realizada en el hospital Gemelli.

El pontífice permanece en observación médica y, según las actualizaciones difundidas por el Vaticano, la cirugía se completó conforme a lo previsto y sin complicaciones.

Los especialistas continuarán efectuando controles posoperatorios para evaluar su recuperación y definir los siguientes pasos de su tratamiento.

La hospitalización inicialmente prevista es de aproximadamente una semana, aunque su duración definitiva dependerá de la evolución clínica.

El Vaticano todavía no ha informado si el pontífice necesitará otros tratamientos oncológicos tras la cirugía.

¿La operación podría afectar el viaje del papa León XIV al Perú?

La intervención se produce a pocas semanas del viaje apostólico previsto por Sudamérica durante noviembre, que incluye a Argentina, Uruguay y Perú.

El pontífice mantiene una estrecha relación con el Perú, donde desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa antes de ser elegido jefe de la Iglesia católica en mayo de 2025.

Por el momento, la Santa Sede no ha comunicado una cancelación oficial del viaje. Su realización dependerá de la recuperación del papa y de las recomendaciones de los médicos.

Los compromisos públicos del pontífice permanecen suspendidos hasta el 20 de octubre, como parte del periodo inicial de recuperación tras la intervención pulmonar.