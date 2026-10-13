El papa León XIV fue sometido a una operación para retirar una lesión pulmonar, luego de que los estudios médicos previos alertaran sobre la presencia de un tumor.

Tras la intervención, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, luego de que el análisis del tejido extraído ratificara la sospecha de los especialistas.

La cirugía tuvo como objetivo eliminar por completo la zona afectada. Para ello, el equipo médico extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida de mínima invasión. Según el informe, el procedimiento quirúrgico duró 90 minutos, mientras que el Pontífice permaneció cerca de tres horas en el área de operaciones.

Al finalizar la intervención, León XIV despertó de la anestesia con normalidad y pasó por un periodo de observación antes de ser trasladado a sus aposentos privados, ubicados en el décimo piso del centro médico.

El parte médico señaló que la operación se realizó según lo planificado y no presentó complicaciones clínicas. El equipo estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, mientras que la anestesia fue dirigida por el profesor Massimo Antonelli.

Mauricio León Rivera, cirujano oncólogo y director de la Liga contra el Cáncer, sobre tumor maligno extirpado al papa León XIV: Si el cáncer solo está en el lóbulo, la probabilidad de supervivencia del paciente puede llegar al 90%, la mayoría se cura ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/8VN0Ipea8i — Canal N (@canalN_) October 13, 2026