Una serie de tres movimientos telúricos se registró la noche de este martes en el océano Pacífico, frente a la región chilena de Coquimbo.
Los eventos ocurrieron en un lapso de 13 minutos, de acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional (CSN).
La actividad comenzó a las 21:30, con un sismo de magnitud 5,1 cuyo epicentro se ubicó a 20,71 kilómetros al oeste de Punta de Choros y a 48 kilómetros de profundidad. El segundo temblor ocurrió a las 21:36, alcanzó una magnitud de 4,9 y tuvo su epicentro a 24 kilómetros al oeste de la misma localidad, con una profundidad de 41 kilómetros.
El tercer movimiento se produjo a las 21:43 y registró una magnitud de 3,3. Según el CSN, el epicentro se localizó a 25 kilómetros al oeste de Punta de Choros, mientras que su hipocentro se situó a 39 kilómetros de profundidad.
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