La noticia sobre la salud del papa León XIV motivó una reacción del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien manifestó su respaldo al líder de la Iglesia católica tras confirmarse su diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

“Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre”, escribió Rubio en su publicación de X.

El mensaje se produjo después de que León XIV fuera sometido a una intervención quirúrgica en el hospital Agostino Gemelli, en Roma, para tratar la lesión pulmonar.

La relación entre Rubio y el pontífice también ha tenido un componente diplomático. En mayo, ambos se reunieron en el Vaticano durante una visita oficial orientada a reducir las tensiones entre la Santa Sede y el Gobierno de Donald Trump. Los desacuerdos se habían acentuado por las críticas del papa a la guerra contra Irán y al uso de argumentos religiosos para justificar acciones militares.

En abril, Trump calificó a León XIV de “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”, mientras que el Pontífice respondió que no tenía “miedo a la Administración Trump”.