El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su deseo de que el papa León XIV se recupere pronto, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso en Roma.

“Quiero ver que el papa León se recupere”, declaró Trump ante periodistas después de participar en un evento de campaña en Arizona. El mandatario se refirió así al estado de salud del pontífice tras conocerse la operación.

Trump también reconoció la gravedad de la enfermedad, aunque señaló que las perspectivas médicas parecían alentadoras. “Es algo muy serio, siempre que tienes cáncer, pero el pronóstico parece ser bueno”, sostuvo.

Médicos explican qué determinará su tratamiento tras operación por cáncer de pulmón

El cirujano de tórax y cardiovascular Julio Peralta, del Hospital Nacional Dos de Mayo, explicó que el papa León XIV fue sometido a una lobectomía, procedimiento mediante el cual se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectarse un nódulo identificado como adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

En declaraciones a Canal N, el especialista indicó que, según los reportes conocidos, la intervención se habría realizado mediante cirugía robótica, una técnica mínimamente invasiva que permite mayor precisión y una recuperación posoperatoria potencialmente más rápida.

Julio Peralta señaló que la necesidad de tratamientos adicionales dependerá de los resultados definitivos de los análisis y de la evaluación de una posible extensión de la enfermedad.

Si el tumor estaba localizado y no existen indicios de compromiso adicional, la cirugía podría ser suficiente, sin necesidad de quimioterapia u otras terapias . No obstante, precisó que el pronóstico dependerá de los resultados de patología y de la evaluación del equipo médico tratante.

Por su parte, la oncóloga Daisy Tarazona, especialista en cáncer de pulmón del Ministerio de Salud (Minsa), advirtió que todavía es prematuro determinar si el pontífice necesitará quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia u otro tratamiento.