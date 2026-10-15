El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunciará el jueves 22 de octubre una política fiscal contracíclica para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, el incremento del precio internacional del petróleo y las mayores tasas de interés en los mercados internacionales.

Así lo adelantó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante la inauguración del Cofide Perú Business Fest 2026, realizada el miércoles 14 de octubre en Lima. El funcionario explicó que las medidas buscan mantener el crecimiento económico, proteger el empleo y evitar una desaceleración que afecte especialmente a las micro y pequeñas empresas.

El titular del MEF señaló que la propuesta se encuentra en preparación y será presentada en coordinación con la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Sin embargo, todavía no se han informado los instrumentos fiscales, montos o sectores específicos que comprenderá el paquete.

¿Qué medidas económicas prepara el MEF para enfrentar El Niño?

Elmer Cuba explicó que su sector trabaja en una estrategia fiscal para responder a los riesgos que podrían afectar el desempeño de la economía peruana durante los próximos meses.

La propuesta tendrá un enfoque contracíclico, es decir, buscará utilizar herramientas de política fiscal para reducir los efectos de una eventual desaceleración de la actividad económica.

“Estamos diseñando en el Ministerio de Economía y Finanzas una política fiscal contracíclica muy potente”, manifestó el ministro durante el encuentro empresarial.

Cuba indicó que los detalles se terminarán de definir con la presidenta Keiko Fujimori y que serán anunciados el próximo jueves 22 de octubre.

El ministro no precisó si las medidas incluirán modificaciones tributarias, incremento del gasto público, transferencias o instrumentos de financiamiento. Estos aspectos deberán conocerse cuando el Ejecutivo presente la propuesta definitiva.

El Niño, petróleo y tasas de interés: los tres riesgos para la economía peruana

Durante su intervención, Cuba identificó tres factores que podrían afectar el crecimiento económico del Perú.

El primero es el fenómeno El Niño, cuyos efectos sobre la infraestructura, las actividades productivas y el transporte representan un riesgo para la economía nacional.

El ministro calificó el episodio climático como uno de los más severos de las últimas décadas y sostuvo que el Gobierno necesita preparar una respuesta para limitar sus consecuencias económicas.

El segundo factor es el incremento del precio internacional del petróleo, asociado con el conflicto en Medio Oriente.

Según Cuba, una subida prolongada de los combustibles puede trasladarse al costo de distintos productos y servicios, incluidos los materiales utilizados por las pequeñas empresas.

Como ejemplo, mencionó el impacto que podría tener el encarecimiento de los derivados del petróleo sobre los envases de plástico empleados por negocios de venta de alimentos.

El tercer riesgo está relacionado con el aumento de las tasas de interés internacionales, que podría encarecer el crédito y el financiamiento en diferentes monedas.

El titular del MEF advirtió que esta situación podría afectar las condiciones de financiamiento en el corto, mediano y largo plazo.

¿Cómo afectaría el aumento del petróleo y las tasas a las mypes?

Las micro y pequeñas empresas se encuentran entre las principales preocupaciones del Gobierno debido a su menor capacidad financiera para afrontar periodos de desaceleración.

El ministro señaló que estos negocios pueden experimentar dificultades cuando aumentan sus costos de producción, transporte o financiamiento.

“Estamos enfrentando un fenómeno El Niño fuerte, el incremento del precio internacional del combustible y el incremento de las tasas de interés en los mercados internacionales”, explicó Cuba.

El funcionario añadió que la microempresa es especialmente sensible a los ciclos económicos y cuenta con menos recursos para soportar una reducción de la actividad.

Por ello, el Ejecutivo busca mantener el dinamismo económico y generar condiciones para que estos negocios continúen operando y generando empleo.

MEF destaca expectativas de contratación e inversión privada

El titular de Economía también se refirió a los resultados de las encuestas de expectativas empresariales elaboradas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según Cuba, los empresarios mantienen perspectivas favorables respecto de la contratación de trabajadores y las inversiones de sus propias compañías para los próximos tres y doce meses.

El ministro sostuvo que algunos indicadores empresariales se encuentran entre los niveles más altos de la serie estadística iniciada en 2013.

Sin embargo, reconoció que las expectativas generales sobre la economía han mostrado una reducción durante los últimos meses por la preocupación relacionada con El Niño.

En ese contexto, explicó que existe una diferencia entre la percepción de los empresarios sobre el futuro de sus propias compañías y su evaluación de la situación económica nacional.

El funcionario también afirmó que el riesgo país se encuentra alrededor de los 100 puntos básicos, nivel que presentó como una señal de confianza de los mercados.

Estas apreciaciones fueron realizadas por el ministro durante su exposición y no constituyen una garantía de que el empleo o la inversión mantendrán necesariamente su crecimiento.

Gobierno anuncia acciones para reducir barreras burocráticas a las mypes

Además del próximo paquete fiscal, Elmer Cuba anunció que el MEF impulsará medidas para mejorar las condiciones de funcionamiento de las micro y pequeñas empresas.

Uno de los ejes será facilitar el acceso a información relevante para los negocios, con el objetivo de que puedan desarrollar sus actividades y tomar decisiones con mayor claridad.

Otra prioridad será la simplificación de trámites y regulaciones, especialmente aquellos que se realizan ante las municipalidades.

El ministro manifestó que buscará coordinar con la nueva presidencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.

Estas acciones apuntan a revisar obstáculos administrativos que, según el Gobierno, dificultan la operación y el crecimiento de las pequeñas empresas.

¿Qué es una política fiscal contracíclica y para qué sirve?

Una política fiscal contracíclica consiste en utilizar herramientas del Estado para amortiguar las variaciones de la actividad económica.

Cuando existe riesgo de desaceleración, estas medidas pueden buscar sostener la demanda, la inversión o el empleo mediante instrumentos como el gasto público y las disposiciones tributarias, según la estrategia adoptada.

Su aplicación depende del presupuesto disponible, las reglas fiscales, la capacidad de financiamiento y los objetivos definidos por el Gobierno.

En el caso peruano, Elmer Cuba aseguró que el país dispone de condiciones financieras para responder a los riesgos externos y climáticos.

El ministro mencionó las reservas internacionales del Banco Central, el espacio fiscal y el acceso al financiamiento como factores de fortaleza económica.

No obstante, las reservas internacionales y los recursos fiscales cumplen funciones distintas, por lo que no deben interpretarse como fondos de libre utilización del Gobierno.

La efectividad de la estrategia que prepara el MEF dependerá de las medidas concretas que se anuncien y de su implementación.