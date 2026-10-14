La Contraloría General de la República alertó que 337 entidades públicas mantienen deudas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por S/ 587.4 millones, correspondientes a aportaciones no pagadas al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) y/o retenciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

Señaló que ello representa un riesgo para los recursos públicos y, principalmente, para los derechos de los trabajadores vinculados a su protección en salud y a sus futuras pensiones.

Según con la información proporcionada por la Sunat al 26 de setiembre de 2026, 221 entidades adeudan S/ 297.6 millones a EsSalud, mientras que 271 registran deudas por S/ 289.8 millones correspondientes a la ONP, incluso desde hace más de treinta años.

Se trata de obligaciones superiores a S/ 50,000 por entidad que permanecen en cobranza coactiva, es decir, que se puede exigir legalmente el pago y aplicar medidas de cobranza.

Deudoras

La Contraloría informó que entre las entidades con mayores deudas figuran la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), con más de S/ 32.0 millones pendientes con EsSalud, y la Municipalidad Distrital de La Victoria (Lima), con más de S/ 33.3 millones de deuda con la ONP.

También aparecen las municipalidades distritales de Breña, Surquillo, San Juan de Miraflores y San Miguel (Lima), Carmen de la Legua Reynoso (Callao), José Leonardo Ortiz (Lambayeque), entre otras.

En ese sentido, la Contraloría advierte que el incumplimiento de esas obligaciones puede generar el incremento de las deudas por intereses, costas y gastos, además de comprometer la disponibilidad presupuestaria de las entidades.

En el caso de las obligaciones con la ONP, también existe el riesgo de afectar los derechos previsionales de los trabajadores, mientras que las deudas con EsSalud podrían generar una eventual restricción de las coberturas de salud.

Ante esa situación, la Contraloría emitió 492 informes de orientación de oficio a nivel nacional dirigidos a las entidades que mantienen estas deudas, con el propósito de comunicar los riesgos identificados y promover que adopten las acciones correspondientes.