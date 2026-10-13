El Gobierno tiene más espacio para gastar por la mayor recaudación, pero el crédito suplementario también elevará el endeudamiento público (hoy en 30.1% del PBI), señaló el profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas.

Fue en alusión al pedido del Ejecutivo de un crédito suplementario por más de S/8,228 millones para el Presupuesto Público 2026 para financiar obras que disminuyan el impacto de El Niño, la compra de aviones, y una bonificación a Pensión 65.

El economista refirió que la recaudación tributaria habría crecido 11% hasta agosto, comparada con el mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por los mayores precios de los minerales.

“Más de la mitad del crédito se financiaría mediante endeudamiento externo, por lo que el impacto debe evaluarse en relación con el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)”, dijo.

Casas explicó que Perú todavía podría cumplir la meta de déficit fiscal pese al mayor gasto, considerando que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que será de 1,2%, por debajo de la meta para este año. Sin embargo, advirtió que se debe mantener vigilancia sobre el cumplimiento de las reglas fiscales.

Alerta

En ese sentido, dijo que Perú tiene hasta US$5,000 millones adicionales para enfrentar El Niño, pero si este fenómeno climático es más severo de lo previsto, los recursos actuales resultarán insuficientes.

En ese caso, según Casas, existen dos colchones financieros: US$3,000 millones del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), y aproximadamente US$2,500 millones en líneas contingentes del BID y el Banco Mundial.

Explicó que el FEF aún está lejos del nivel previo de la pandemia, cerca de 10,000 millones de dólares.

El economista advirtió que hay menos de tres meses para ejecutar lo adicional, mientras que los pagos ya asumidos, como los aviones, podrían hacerse más rápido.

“Antes de la pandemia había descendido a unos 5,000 millones de dólares. Durante el COVID-19 prácticamente se agotó, llegó a alrededor de US$1 millón a fines de 2020”, precisó.