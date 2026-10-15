En un comunicado, la Asociación de Consumidores de Gas (ACG) cuestiona a Transportadora de Gas del Perú (TGP) sobre los sucesos que interrumpieron el transporte de gas desde Camisea (Cusco) a Lima e Ica, durante dos semanas.

En un comunicado señala que preocupa que TGP no haya informado de medida destinada a subsanar incumplimientos como que su sistema de transporte de gas no tenga suficiente capacidad de respaldo y redundancia, ni efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad mínima de 99% exigida en el Contrato de Concesión.

Sin embargo, hace hincapié, está planteando al Gobierno “una adenda muy ventajosa que extienda su concesión monopólica por 10 años”.

Proyecto

La ACG (integrada por empresas generadoras de electricidad e industriales) cuestiona que TGP pide se le adjudique directamente un nuevo proyecto, por 7 mil millones de Soles (denominado Ramal Sur), sin competencia, “con rentabilidad garantizada, con plazos de ejecución flexibles donde los riesgos de retraso son de cargo del Estado en su mayor parte”.

Indica que TGP pide que determinadas inversiones, en adelante, sean remuneradas como inversión adicional, “pretendiendo que los usuarios paguemos adicionalmente por el costo de subsanar su incumplimiento”, sin tener en cuenta que durante 20 años pagaron una tarifa que incluye todas las inversiones y gastos que deben asegurar la disponibilidad de 99%“.

Por ello, la ACG pide que se exija a TGP la ejecución de inversiones para que el sistema de transporte de gas tenga la disponibilidad obligada. También, que el proyecto Ramal Sur y la concesión del transporte de Camisea (cuando concluya el plazo de la concesión de TGP), sean sometidos a licitación.