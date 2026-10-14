La formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) podría contribuir con un crecimiento adicional de 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú y generar entre 300.000 y 400.000 puestos de trabajo, según estimaciones citadas por Miguel Incháustegui, presidente de Rumbo a PERUMIN.

El también exministro de Energía y Minas destacó que estas cifras reflejan el potencial económico que tendría una formalización efectiva y sostenible de la pequeña minería, siempre que se implementen mecanismos que permitan mejorar su productividad y rentabilidad.

En ese sentido, anunció que, como parte de las actividades de Rumbo a PERUMIN, se desarrollaría un estudio para evaluar el verdadero impacto económico que podría generar una minería artesanal formal y sostenible.

“Se habla, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), de que podría generar 1,5% de PBI más. Se habla de que podría generar entre 300.000 y 400.000 puestos más. Eso queremos tener evidencia”, sostuvo Incháustegui.

OPORTUNIDAD

Explicó que el proceso de formalización no debería limitarse al cumplimiento de requisitos legales, sino convertirse en una oportunidad para que los pequeños productores mineros incrementen sus ingresos y desarrollen actividades económicamente sostenibles.

“Tenemos que dejar de pensar en que se tienen que formalizar para cumplir con la ley. Se tienen que formalizar, pero también para generar rentabilidad”, afirmó.

Bajo esa perspectiva, planteó evaluar mecanismos que permitan a los pequeños mineros asociarse, aprovechar economías de escala y acceder a mayores oportunidades económicas, de manera que la formalización represente un beneficio tangible para quienes buscan operar dentro de la legalidad.

En otro momento, Incháustegui consideró necesario que el debate nacional sobre la minería artesanal deje de concentrarse únicamente en eventuales ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y priorice la construcción de un marco normativo que permita desarrollar una MAPE sostenible y responsable.

“Ya dejemos de hablar si se amplía o no el Reinfo y hablemos sobre cómo promover una MAPE sostenible y responsable”, enfatizó.