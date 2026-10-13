Perú obtuvo seis reconocimientos en la edición sudamericana de los World Travel Awards 2026, considerados los “Oscar” del turismo. Entre los galardones, el país fue distinguido como destino líder de la región en turismo, gastronomía, cultura y naturaleza. Asimismo, el Santuario Histórico de Machu Picchu fue reconocido como la principal atracción turística de Sudamérica.

Estos galardones, considerados unos de los más relevantes de la industria mundial de viajes y turismo, distinguen la oferta turística peruana y su potencial para captar la atención de visitantes internacionales.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Perú recibió distinciones en cinco categorías: “Destino líder de Sudamérica”, “Destino culinario líder de Sudamérica”, “Destino cultural líder de Sudamérica”, “Destino de naturaleza líder de Sudamérica” y “Líder en contribución al turismo sostenible de Sudamérica”.

A estos cinco galardones se añadió el reconocimiento al Santuario Histórico de Machupicchu, en Cusco, que fue elegido como “Atracción turística líder de Sudamérica” por su importancia histórica, arquitectónica y natural.

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, afirmó que estos premios ratifican el compromiso del Perú con el impulso de un turismo competitivo, sostenible e inclusivo.

El Mincetur señaló que los premios ponen en valor la variedad de atractivos turísticos del Perú, que abarca su gastronomía, legado histórico, biodiversidad y los paisajes de las diferentes regiones del país.

El premio por su aporte al turismo sostenible resalta, además, la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan a preservar el patrimonio natural y cultural, al mismo tiempo que promuevan oportunidades económicas para las comunidades locales.

De esta manera, los reconocimientos contribuyen a posicionar al Perú en el ámbito turístico internacional y a captar la atención de visitantes interesados en su riqueza gastronómica, cultural y natural.