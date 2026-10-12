Los tres conciertos de la agrupación surcoreana BTS en Lima generaron ventas por S/ 5 millones 858.585 en alimentos, bebidas y productos promocionales, según informó este lunes 12 de octubre la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), tras realizar controles tributarios durante los espectáculos desarrollados en el Estadio San Marcos.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, la comercialización de ropa y accesorios oficiales y otros productos promocionales, conocidos como merchandising, concentró la mayor parte de los ingresos, con S/ 5 millones 649.961.

Por su parte, las ventas de alimentos y bebidas, entre ellas hamburguesas, gaseosas y cerveza, alcanzaron los S/ 208.624 durante las tres presentaciones de la banda de K-pop.

Venta de merchandising de BTS alcanzó cifra récord

La Sunat señaló que los S/ 5,6 millones registrados por la comercialización de ropa y accesorios de BTS representan una cifra récord desde que la institución comenzó a realizar controles a espectáculos masivos.

Para supervisar las actividades comerciales, la entidad desplegó un equipo de 20 inspectores tributarios, quienes verificaron las operaciones de 24 establecimientos autorizados para vender productos dentro del Estadio San Marcos.

Durante las intervenciones, los funcionarios comprobaron que los comerciantes estuvieran inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y emitieran los comprobantes de pago correspondientes.

Estas acciones permiten contrastar las ventas registradas durante los espectáculos con los ingresos declarados posteriormente por los contribuyentes ante la administración tributaria.

BTS y promotores pagaron más de S/ 18 millones en tributos

Además de los ingresos generados por las ventas dentro del estadio, la Sunat informó que los organizadores de los conciertos y los integrantes de la agrupación surcoreana cumplieron con el pago de más de S/ 18 millones en tributos.

Según la entidad, la declaración y el pago de estas obligaciones tributarias se realizaron antes de las presentaciones musicales.

Este monto es independiente de los S/ 5,8 millones registrados por la venta de merchandising, alimentos y bebidas, pues corresponde a obligaciones tributarias de los promotores y artistas.

La Sunat precisó que las fiscalizaciones permiten realizar proyecciones y cruces de información para verificar que los contribuyentes declaren oportunamente sus ingresos y cumplan con las obligaciones que establece la legislación peruana.

Sunat fiscalizó conciertos de Bad Bunny, The Killers y otros artistas

La entidad tributaria informó que, durante 2026, también efectuó controles comerciales en espectáculos de artistas internacionales como Bad Bunny, Alejandro Sanz, The Killers y Milo J.

Como resultado de estas intervenciones, la Sunat identificó ingresos superiores a S/ 10 millones por ventas de alimentos, bebidas y merchandising en los conciertos supervisados durante el año.

La institución explicó que continuará realizando estas acciones en espectáculos masivos para promover la formalización de las actividades comerciales y comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Asimismo, recordó a los asistentes que deben solicitar comprobantes de pago por las compras que realicen dentro de conciertos y otros eventos.

Conciertos de BTS también impulsaron actividad turística en Lima

Los tres conciertos de BTS, realizados los días 7, 9 y 10 de octubre, también motivaron estimaciones sobre su impacto en el turismo nacional.

Antes de las presentaciones, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectó que los espectáculos movilizarían a más de 50.000 turistas y excursionistas hacia Lima y generarían un gasto turístico estimado de US$ 18,7 millones.

Esta proyección incluye conceptos como hospedaje, transporte, alimentación y otros servicios utilizados por los visitantes, por lo que no equivale a las ventas verificadas por la Sunat dentro del recinto.

Los resultados de las fiscalizaciones tributarias reflejan la actividad comercial registrada durante los conciertos de la agrupación surcoreana, especialmente por la demanda de productos promocionales entre sus seguidores.