Agentes de la Policía Nacional capturaron el domingo 11 de octubre a Teófila Anita Sullca Inga, de 32 años, en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo. La mujer, natural de Tarma, es investigada por su presunta participación en el asesinato del transportista Luis Carlos Chuquín Chávez y el robo de 688 sacos de arroz.

La detención preliminar por 72 horas fue dispuesta el 6 de octubre por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, a solicitud del Ministerio Público. Según las investigaciones, Sullca Inga habría tenido la función de acercarse al conductor antes del asalto para facilitar el robo de la mercadería.

La Policía la identificó con los alias de ‘Veneca’ y ‘Alondra’, y la relacionó con otros presuntos integrantes de la banda denominada ‘Los Buitres del Arroz’. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la mujer habría aprovechado el acercamiento con el transportista para contribuir con el plan delictivo.

Tras las primeras capturas vinculadas con el caso, la investigada se habría establecido en San Ramón, donde presuntamente trabajaba en un bar. Un equipo de la Depincri de Huánuco se trasladó hasta esa localidad para ejecutar la orden judicial.

Crimen ocurrió en agosto de 2025

El caso se remonta al 16 de agosto de 2025, cuando Luis Carlos Chuquín Chávez trasladaba 688 sacos de arroz desde Tarapoto con destino a Lima. Posteriormente, el tráiler fue encontrado abandonado en el sector de Ocoroy, en Huánuco, sin el conductor ni la carga.

Tres días después, el cuerpo del transportista fue hallado en una pendiente del sector Cerro Azul, en el distrito de Chinchao. A partir de las diligencias, la Policía y la Fiscalía manejaron la hipótesis de que el crimen se produjo durante un asalto planificado para apoderarse de la mercadería.

Por este mismo caso, el exregidor de Pillco Marca, Wille Andrés Espinoza Benancio; su expareja, Raquel Espinoza Rosas; el hijo de ambos, Alexander Espinoza Espinoza; y otros investigados, identificados como Jean Pierre Ore Pino, Juan Carlos Beltrán Cueto, Pedro Miguel Torres Beltrán y Jhoner Rivera Rojas, cumplen prisión preventiva desde agosto de 2025.

Las diligencias continúan para determinar el grado de participación de Sullca Inga y esclarecer las responsabilidades de los investigados.