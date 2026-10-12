Más de 300 incendios forestales han azotado Cusco en lo que va del 2026. De momento cuatro de estos siniestros siguen activos y en pleno combate por los Bomberos en coordinación con la Fuerza Aérea del Perú.

Además de los incendios en Pucyura y Limatambo (Anta), y otro en Huyro (La Convención), los hombres de rojo desplegan la mayoría de sus fuerzas en el incendio de Accha Bajo (Calca), que ya habría consumido cerca de 200 hectáreas de pastizales y áreas de cultivo.

En declaraciones a Correo, el brigadier CBP Efraín Alcázar, vice comandante de la IX Comandancia Departamental de Bomberos del Cusco, señaló que la mañana del último lunes, dos aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú se desplegaron en la zona de Calca, pero pese al enorme esfuerzo el incendio no se pudo sofocar.

“En coordinación con la FAP y Ministerio de Defensa, se ha desplegado dos aeronaves, un avión Spartan que ha sobrevolado para hacer descargas de agua y el helicóptero MI17 con helibalde, lamentablemente el clima, la temperatura y los pastizales han hecho que no se pueda controlar el fuego, pero seguiremos combatiendo”, señaló.

También mencionó que el siniestro logró ser controlado por un momento, pero la alta temperatura que se presenta en Cusco, sumado al tipo de material excesivamente combustible, ralentizan las operaciones y las complican.

UN LLAMADO A LA POBLACIÓN

Según estadísticas, los incendios forestales a nivel nacional son iniciados hasta en un 95 % por la mano del hombre, esto quiere decir que pirómanos encienden pequeños fuegos, que luego se salen de control ocasionando desastres a gran escala.

En Cusco, los agrucultores realizan el denominado roce o quema de pastizales, a fin de presparar sus terrenos de cultivo para la siembra, sin embargo esta práctica ha sido altamente criticada por las autoridades, ya que es la que inicia con los incendios forestales.

“Pedirle a la población que cuando haga este tipo de costumbre de quema o roce de pastizales se haga a horas determinadas, cuando no haya viento y con personas que ayuden a controlar cualqueir tipo de fuga de fuego para evitar estos incendios que debasten flora y fauna y maten a nuestros bosques”, acotó el vice comandante departamental de los Bomberos en Cusco.

De momento el personal de Bomberos, Ejército, Policía, Serfor, combatientes forestales municipales e incluso pobladores, continúan luchando contra las llamas en distintos puntos de la región Cusco, donde el fuego ya ha consumido más de 10 mil hectáreas de terrenos.

CIFRA:

200 Bomberos especialistas en el combate de incendios forestales se hallan operativos en Cusco y pertenecen a la denominada Fuerza Tarea N°1 de la IX Comandancia Depafrtamental de Bomberos del Cusco.

6 Fallecidos ya dejaron los incendios forestales este año a nivel nacional. De esta cifra, 5 pertenecen a la región Cusco y uno a Puno.