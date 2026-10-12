Por cuarto día consecutivo, un incendio forestal continúa consumiendo extensas áreas de vegetación en el sector de Maqui Maqui, en la provincia cusqueña de Calca. Ante la emergencia, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegó este lunes un avión C-27J Spartan y un helicóptero MI-17 para apoyar las labores de control del fuego, que amenaza sectores de difícil acceso en el Valle Sagrado de los Incas.

Las operaciones aéreas comenzaron desde las primeras horas de la mañana, mientras brigadistas del Ejército del Perú, integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y pobladores de las comunidades afectadas ascendieron a las zonas donde permanecen activos los focos del incendio.

El fuego afecta sectores próximos a las comunidades de Accha Baja y Rayampata, donde las condiciones del terreno, la vegetación seca y las corrientes de viento dificultan el trabajo de los equipos de emergencia.

🚁🇵🇪 Desplegamos nuestras capacidades aéreas en Cusco para apoyar las labores de control y extinción de incendios forestales. Tras el reconocimiento aéreo del Beechcraft King Air 360C, trasladamos el sistema Guardián en un C-27J Spartan #FAPenAcción #PerúResponde https://t.co/9aztXJT2n2 — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) October 11, 2026

FAP utiliza avión Spartan y helicóptero MI-17 para combatir el fuego

El mayor general FAP Luis Cortijo Rosell, comandante general del Ala Aérea N.° 3, confirmó que las aeronaves iniciaron operaciones desde las 5:00 de la mañana para apoyar a las brigadas terrestres que combaten el incendio en Calca.

“Ahora ya hemos iniciado operaciones desde las 5 de la mañana, ya estamos en la zona de Calca combatiendo el incendio y ha salido el avión Spartan y el helicóptero MI-17”, declaró el oficial a RPP.

La aeronave Spartan utiliza un sistema de descarga de agua, mientras que el helicóptero MI-17 opera con un helibalde para transportar y arrojar agua sobre los sectores afectados.

De acuerdo con el reporte brindado por Cortijo Rosell, el avión dispone de una capacidad de descarga de aproximadamente 1.000 litros y el helicóptero puede transportar al menos 600 litros de agua mediante el sistema helibalde.

Estos recursos buscan disminuir la intensidad de las llamas para facilitar el ingreso de los equipos terrestres y permitir que completen las labores de extinción.

Vientos y vegetación seca complican control del incendio en Calca

Los brigadistas realizaron sobrevuelos de reconocimiento para identificar los focos activos y determinar las zonas donde se requiere una intervención prioritaria.

Desde el aire se observa que el fuego avanza de manera irregular por las laderas. En algunos sectores encuentra barreras naturales, mientras que en otros se propaga debido a las corrientes de viento.

Las condiciones se vuelven especialmente difíciles durante el mediodía y las tardes, cuando el viento, la radiación solar y la vegetación seca favorecen la expansión de las llamas.

Para combatir el siniestro participan integrantes del Ejército, bomberos forestales, especialistas de Defensa Civil, personal de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS) y representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Hasta el momento, no se cuenta con una evaluación definitiva de las hectáreas afectadas específicamente por el incendio de Calca ni de los daños ocasionados a la flora y fauna del sector.

Keiko Fujimori anuncia apoyo aéreo para incendios en Cusco

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, supervisó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) las acciones desplegadas para atender los incendios forestales registrados en diferentes regiones del país.

Durante su intervención, la mandataria informó que el Gobierno dispuso dos helicópteros equipados con helibaldes y un avión Spartan para reforzar las operaciones en Cusco.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien visitó la región el domingo 11 de octubre, explicó que la atención se concentraría inicialmente en Calca debido al riesgo que representa el avance del fuego.

“Mañana, a partir de las cinco de la mañana, saldrá el helicóptero con el helibalde y el Spartan con las cajas de agua para combatir primero el incendio que está en Calca, que es el que hemos evaluado que tiene mayor riesgo”, señaló Vinelli durante el balance ofrecido el domingo.

El titular del sector agregó que los helicópteros destinados a Cusco permanecerían aproximadamente hasta noviembre para apoyar las acciones de respuesta ante nuevas emergencias.

Cusco registra cientos de incendios forestales durante 2026

Los incendios forestales han afectado diferentes provincias de Cusco durante los últimos meses. Además de Calca, se han reportado emergencias y posibles reactivaciones de focos de calor en sectores de Anta y La Convención.

Según el balance regional proporcionado por la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Cusco acumula aproximadamente 9.300 hectáreas afectadas y cinco personas fallecidas por incendios forestales durante 2026.

El reporte regional citado inicialmente señala 298 incendios forestales en lo que va del año, aunque otros informes difundidos el domingo 11 de octubre registraban 289 eventos. La diferencia requiere una actualización oficial para establecer el acumulado definitivo.

A escala nacional, la presidenta Keiko Fujimori informó que se habían registrado 385 incendios forestales durante el año, según el balance presentado desde el COEN.

La mandataria también advirtió sobre el riesgo de condiciones climáticas adversas durante 2027 ante la posible influencia del fenómeno El Niño.

Pobladores de Calca organizan ayuda para brigadistas

Mientras continúan las operaciones de control del fuego, pobladores y voluntarios de Calca colaboran con la entrega de alimentos, agua y bebidas rehidratantes para los integrantes de las brigadas de emergencia.

Los donativos son recibidos en las instalaciones de la Oficina de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Calca, desde donde se organiza el apoyo a quienes trabajan en las zonas afectadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los focos de calor y coordinan las acciones aéreas y terrestres para evitar que el incendio continúe propagándose hacia nuevas áreas de vegetación.

La emergencia permanece en atención y el balance de daños deberá actualizarse conforme avancen las labores de evaluación en campo.