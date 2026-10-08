La mañana del último jueves, un tren de PeruRail colisionó contra un vehículo particular, dejando como saldo preliminar dos personas heridas, que fueron auxiliadas a un hospital local.

El accidente se registró en la ruta ferroviaria Cusco - Huarocondo, a la altura del paso a nivel ubicado en el PK 40.300, cuando un vehículo particular ingresó a la vía férrea mientras uno de los trenes se aproximaba, produciéndose una colisión.

“Ante esta situación, se activaron todos los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos, a fin de atender el incidente y realizar las verificaciones correspondientes”, citaron desde la empresa de trenes a través de un comunicado.

Como consecuencia del incidente, el conductor del vehículo y su acompañante fueron evacuados para recibir atención médica.

“PeruRail viene realizando las acciones correspondientes y coordinando con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del incidente. Reiteramos nuestro llamado a conductores y peatones a respetar las señales de tránsito, las medidas de seguridad y las indicaciones en los pasos a nivel. Evitemos el uso de aquellos pasos a nivel no autorizados. Su colaboración es fundamental para prevenir accidentes”, acota la comunicación.

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