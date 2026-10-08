El ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que urge actualizar el marco legal para enfrentar de manera más eficaz a las organizaciones criminales, debido a que estas han cambiado sus modalidades delictivas y poseen nuevas estrategias para evadir la acción de la justicia.

Las declaraciones las hizo durante la presentación de resultados de las operaciones policiales. César Astudillo señaló que una de las modalidades que emplean los grupos criminales es utilizar a menores de edad para cometer asesinatos por encargo, aprovechando su condición de inimputabilidad.

“Sabemos que los extorsionadores utilizan a menores de edad para garantizar la impunidad del delito. Entonces, es momento de cambiar esas leyes para mejorar el país” , afirmó.

El titular del Ministerio del Interior indicó que esta situación evidencia la necesidad de adecuar las normas a las nuevas formas de actuación de las organizaciones criminales, especialmente frente a delitos como la extorsión y el sicariato.

Durante la jornada también se informaron diversos resultados policiales. El director de Cibercrimen de la PNP, general PNP Julio Becerra, reportó la captura de un ciudadano venezolano de 44 años, conocido como alias “Chamo”, presuntamente involucrado en una investigación por el presunto delito de pornografía infantil.

Asimismo, el jefe de la Región Policial Callao, general PNP Olger Benavides, informó sobre la intervención de dos menores de 13 y 17 años, quienes estarían vinculados al ataque a balazos que provocó la muerte de un conductor de combi en el Callao días atrás.

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