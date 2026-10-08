Un policía en situación de retiro fue asesinado a balazos tras resistirse al robo de su camioneta en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La víctima fue identificada como Marcelino Llacchua Pacco (63), quien f ue interceptado por delincuentes armados cuando se encontraba al volante de su vehículo.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Tantamayo y Los Sauces, donde los asaltantes intentaron apoderarse de la camioneta. Según las primeras informaciones, el exagente policial habría intentado repeler el ataque, momento en que los delincuentes dispararon contra él.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, durante la balacera, otro hombre resultó herido de bala y fue trasladado de emergencia en un patrullero al hospital Luis Negreiros.

La camioneta de la víctima presentaba varios impactos de proyectil. Los efectivos encontraron e incautaron el arma de fuego del policía retirado a pocos metros del vehículo. La zona fue acordonada para recoger evidencias.

La Policía Nacional viene revisando las imágenes de las cámaras de videovigilancia a fin de identificar y ubicar a los responsables.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos y balaceras en la zona.

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