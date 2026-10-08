La guerra en Medio Oriente tiene en vilo el precio del petróleo, que impacta en el de los combustibles, y a su vez está generando, por el encarecimiento del transporte, una cadena de alzas de precios, presionando a la inflación.

Al respecto, Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research Perú, señaló que lamentablemente la inflación va a jugar en contra de la reducción de pobreza. “Este año va a ser atípicamente alta la inflación”, precisó en la presentación del Informe Situación Perú de este centro de estudios económicos.

En tanto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, informó que el Gobierno evalúa medidas de expansión fiscal para frenar y atenuar el impacto del contexto económico internacional, por el aumento del precio del petróleo y el alza de tasa de interés, como el de la Reserva Federal de los EE.UU. (que encarece el crédito).

Fue durante su presentación en el Consejo Empresarial Peruano Japonés (CEPEJA). Indicó también que se implementa medidas para afrontar el impacto de El Niño.

“Entonces, para que la economía no se enfríe y no perdamos este impulso que hemos tenido (crecimiento de la economía), la política fiscal no puede ser neutral: va a tener que ser expansiva”, manifestó Cuba.

Fortaleza

El titular del MEF dijo que la solidez económica y la solvencia fiscal del país permiten hacer un esfuerzo contracíclico (más inversión pública), que solo Perú y Uruguay tienen la capacidad para hacerlo en la región.

“Vamos a actuar con inteligencia y a escoger las obras de más rápido impacto que están a punto de terminar, para que la economía no se detenga con estos choques. La consigna es ser anticíclicos, pero con mucho sentido de urgencia para reactivar”, explicó.

Así también, manifestó que en el Perú hay un contexto favorable para las inversiones privadas, señalando que el Poder Ejecutivo impulsa una agenda de reformas que permitan acelerar el desarrollo de estas inversiones para promover el crecimiento y la inclusión social.

Sobre las concesiones mediante el mecanismo de Asociaciones Público - Privadas (APP) y Proyectos en Activos, Cuba refirió que se espera ejecutar 89 proyectos por un total $ 34, 381 millones entre el 2026 y 2030.