Un total de 577 casos del virus de pies, manos y boca se reportaron en la región Junín a menos de 3 meses de culminar el año 2026, informó el director adjunto de la Dirección Regional de Salud de Junín, Gabriel Borrovic.

En la actualidad, 11 niños de un salón de clases, permanecen en aislamiento hasta superar los síntomas de la enfermedad. En el mes de agosto se registraron 46 casos y en setiembre se registraron 53 más, con un incremento del 10%.

Cifras. En Huancayo se registraron 103 casos, En Chupaca 12, entre otros. Los menores con los síntomas como fiebre y erupción en los pies, manos y boca fueron llevados a los centros de salud, donde se identificó los síntomas de la enfermedad. Desde el 5 de octubre, los alumnos de una institución educativa, suspendieron las labores en el segundo grado de primaria y volveran a la presencialidad el 13 de octubre. Luego de las recomendaciones de la enfermera Jesenia Artika Suasnabar, que recomendó estas medidas ante posibles contagios de la enfermedad.

​Ante los casos del virus del Coxackie se han reforzado las medidas sanitarias.Hay que cubrirse al toser o estornudar: Usa el ángulo interno del codo (antebrazo) para tapar la boca y la nariz.Evitar tocarse el rostro: No te toques los ojos, la nariz ni la boca con las manos sucias. No compartir objetos personales: Evita compartir vasos, cubiertos, platos, botellas, toallas o cepillos de dientes.

En los salones se debe desinfectar superficies: Limpia regularmente mesas, manijas de puertas y áreas de contacto común.